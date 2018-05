Rudi García: "El Atlético tiene más experiencia, pero es solo un partido"

15/05/2018 - 19:21

El entrenador del Olympique de Marsella, Rudi García, destacó el carácter defensivo del Atlético de Madrid, su rival este miércoles en la final de la Liga Europa, y aseguró que los españoles tienen "más experiencia", pero se trata de un solo partido y "ya está".

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Lo importante es estar listos, serenos y muy preparados para medirnos a un gran equipo como es el Atlético. Quiero recordar que ellos estaban jugando la 'Champions' mientras nosotros jugábamos la fase de grupos de la Liga Europa. Ellos han jugado tres finales europeas en seis años", recordó el técnico francés.

"No podemos desconectarnos ni al principio, ni a la mitad, ni al final. Sabemos que el partido puede durar más de 90 minutos y lo más importante es que nos centremos en el juego. No queremos reprocharnos nada al salir del terreno de juego. Aspiramos a hacer nuestro partido. No hay más", añadió el técnico de Nemours.

"El Atlético de Madrid es muy sólido, tiene la mejor defensa de la Liga y tiene delanteros formidables como Costa o Griezmann. Son los ejemplos más visibles de este ataque. Es posible que haya ciertas similitudes entre ambos equipos, porque tenemos carácter, creo que ya lo hemos demostrado a lo largo de la temporada", dijo.

En ese sentido, García recordó que -además- se están jugando "una plaza en la 'Champions'" del próximo año". "Es así. Por eso tenemos mucho respeto al rival. Es uno de los grandes equipos de España y tiene más experiencia, pero mañana es un partido y ya está. Todo parece más posible", manifestó.

Por otro lado, el técnico del equipo marsellés dijo que "este año se cumplen 25 años de la única victoria francesa en la 'Champions'". "Es todo un hito, somos el Olympique y tenemos una historia de amor con los torneos europeos que se remonta a los años 90. Queremos seguir la estela de nuestros ilustres predecesores. El Atlético nos lo va a poner muy difícil y veremos quién consigue hacerse con el trofeo", aseveró.

"ME DECEPCIONA QUE SIMEONE NO PUEDA ESTAR"

Además, García dijo estar decepcionado porque Simeone no pueda sentarse este miércoles en el banquillo del estadio Parc Olympique Lyonnais. "Me decepciona que mi homólogo no pueda estar en el banquillo. Es muy difícil para un entrenador verse privado de estar al lado de sus jugadores y poder vivirlo desde el banquillo", indicó.

"Entiendo que se podrían encontrar otras maneras que no supongan sacarnos del área técnica para llevarnos a la grada. Sería estupendo que estuviera en el banquillo. Ha hecho un trabajo formidable y ha convertido al Atlético en uno de los clubes más grandes de España. Desde hace 10 años es un actor fundamental en el paisaje futbolístico mundial", apuntó antes de confirmar la titularidad de Mandanda en la portería.