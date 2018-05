El 'destierro' más sufrido de Simeone... si el TAS no lo evita

Lyon (Francia), 15 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sufrirá este miércoles la final de la Liga de Europa desde el 'destierro' de la grada, fuera del banquillo, alejado de la línea de banda, sin la intensidad de tener tan cerca el desarrollo de un partido decisivo... si el Tribunal de Arbitraje Deportivo no lo evita con medidas cautelares de última hora.

El club rojiblanco ya las ha pedido al organismo con sede en Lausana, pero, a un día del encuentro, aún no hay notificación del TAS en ese sentido, por lo que, de momento, el técnico no podrá sentarse en el banquillo, además de todas las restricciones que supone una sanción en el caso de un técnico en competiciones UEFA.

No podrá tener contacto con sus futbolistas, no sólo en el campo durante la acción del encuentro, sino también en el vestuario desde el momento en que su equipo entre en el estadio de Lyon. Germán 'Mono' Burgos asumirá entonces el papel de primer entrenador.

"Lo hemos vivido ya en el partido con el Arsenal en casa, donde él estuvo delante del equipo. Más allá de la tristeza que me genera no poder estar en principio en esta final, sí me ampara una gran sensibilidad con Germán. Nos conocemos desde hace una vida, tenemos los sentimientos similares y entendemos el fútbol de la misma manera. Por eso son tantos años juntos", expresó hoy Diego Simeone.

"El partido de referencia puede ser el otro día con el Arsenal, donde el equipo se movió muy bien y trabajó naturalmente. Somos un equipo muy trabajado y confío absolutamente en la presencia de Germán adelante del equipo", abundó Simeone, pendiente de si una suspensión cautelar de la sanción del TAS le permite ejercer como técnico en la final de este miércoles en el estadio Parc OL de Lyon.

El duelo con el Arsenal fue el primero de los cuatro partidos de sanción que le impuso el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA y que ratificó el Comité de Apelación, por su tarjeta roja y sus insultos cuando el árbitro francés Clement Turpin le expulsó en el choque de ida de las semifinales de la Liga Europa el 27 de abril frente al conjunto inglés en el estadio Emirates de Londres.

Después del recurso del Atlético, de la ratificación de la sanción por parte del Comité de Apelación de la UEFA y del último intento del club rojiblanco ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo aún sin respuesta, este miércoles sería el segundo partido de esa suspensión que ha recaído sobre el entrenador del Atlético.

El técnico ya acumula 21 partidos de sanción entre todas las competiciones en seis años, algunos pendientes: los tres que le restan en el torneo continental, contando la final de este miércoles en el estadio Parc OL de Lyon; los tres que aún arrastra en la Copa del Rey y los cuatro que aún tiene en la Supercopa de España.

Ya ha cumplido once de esos partidos de suspensión en el banquillo del conjunto rojiblanco, el primero con un empate sin goles frente al Rayo en la jornada inaugural del curso 2014-15 a raíz de la quinta amarilla que recibió en la última cita de la temporada anterior, cuando ganó la Liga con un 1-1 en Barcelona.

El balance de su equipo en ese sentido, incluido ese encuentro, presenta siete victorias: 2-1 al Eibar, 1-2 al Real Madrid, 0-1 al Almería y 3-0 al Elche, en 2014-15; 1-0 al Rayo Vallecano y 2-0 al Celta, en la campaña 2015-16; y 1-0 al Arsenal el pasado 3 de mayo, en la victoria que le clasificó para la final de este miércoles.

A la vez, sin Simeone en el banquillo, ha sufrido dos derrotas (3-2 con el Olympiacos en la Liga de Campeones 2014-15 y 2-1 con el Levante en la penúltima cita del campeonato de 2015-16, cuando se quedó sin opciones de ganar la Liga) y ha cedido dos empates: 0-0 con el Rayo Vallecano y 2-2 con el Celta, los dos en 2014-15. EFE

