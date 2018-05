Guerrero critica a la Federación de Perú: "Deja mucho que desear su actitud"

15/05/2018 - 20:53

El jugador de la selección peruana, Paolo Guerrero, fue recibido este martes por cientos de simpatizantes en Lima y criticó a su federación por seguir concentrando al equipo en el hotel donde, según afirma, ingirió una sustancia por la que dio positivo en un control antidopaje.

LIMA, 15 (Reuters/EP)

Guerrero llegó desde Brasil, donde juega en el Flamengo, un día después de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) extendiera de seis a 14 meses una suspensión por dopaje, la cual cayó como un jarro de agua fría en el país que se clasificó para el Mundial tras 36 años de ausencia.

A su llegada, el delantero se quejó de que la Federación Peruana de Fútbol siga concentrando a la selección en el 'Swissotel' de Lima, donde Guerrero afirma que se contaminó con la sustancia prohibida al ingerir una infusión antes de viajar para un partido con Argentina en octubre por la eliminatoria.

"Deja mucho que desear la actitud de la federación que todavía continúa concentrando (a la selección) allí. El hotel fue un factor importante de los que me perjudicó", dijo Guerrero en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

"Cuando vine a Perú a buscar las evidencias, el hotel a mí me dio la espalda, no me apoyó en ningún momento, lo que quería saber era la verdad, sabía quién era el mozo, fui a buscarlo, lo encerraron en el hotel", agregó.

Los integrantes de la selección peruana se concentran en el 'Swissotel', un hotel de cinco estrellas de la cadena AccorHotels. Representantes del hotel no brindaron de inmediato comentarios al ser consultados sobre este tema por Reuters.

"Es un día triste, estoy aquí para mostrar la cara, ya que se especulaban muchas cosas, de muchas personas", dijo Guerrero, en medio de cánticos y palabras de apoyo de simpatizantes que lo recibieron con carteles y banderas. "Quiero dejar bien en claro que respaldo a mis compañeros a muerte, voy hacer barra a mi selección, al profesor (Ricardo) Gareca, al cuerpo técnico que va ir al Mundial", agregó.

Guerrero reiteró que evalúa con sus abogados qué acciones legales tomar frente a la sanción, la cual fue calificada más temprano de injusta y desproporcionada por el sindicato mundial de futbolistas FIFPro. En la primera fase del Mundial, que comienza el 14 de junio, el equipo peruano se enfrentará a Francia, Dinamarca y Australia en el Grupo C.