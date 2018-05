La 'gasolina' que impulsa a Florentino Pérez en su intento de fichar a Neymar para el Real Madrid

El mandatario entiende que un fichaje así sería un golpe similar al de Figo

Las declaraciones de Messi ("Sería un fichaje terrible") confirma esta visión

Josep María Bartomeu, presidente del Barça, y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Imagen: EFE

El Real Madrid quiere a Neymar. Se ha convertido en una obsesión que ya ha activado los mecanismos del equipo blanco y los del propio futbolista, loco por vestir de blanco la temporada que viene. Pero mientras ese momento llega, las dificultades se acumulan y se concentran en el muro de un París Saint-Germain (PSG) que no pondrá nada fácil la salida del brasileño. Eso no parará a Florentino Pérez.

Como sucedió en la primera intentona de fichar al crack, la de 2011, el presidente se ha implicado personalmente en los movimientos para que sea su nuevo galáctico.

Tanto es así, que parte de los primeros contactos los inició a finales de 2017 el propio Florentino Pérez en París, cuando se celebró la entrega del Balón de Oro.

El mandatario cree que Neymar supondría un importante refuerzo que elevaría la calidad de la plantilla, pero también entiende que la llegada de 'Ney' sería un misil directo a la línea de flotación del eterno enemigo, del Barça.

Lo confirmó ayer Messi que, en declaraciones a la televisión sudamericana TyC (Torneos y Competencias) afirmó que esa posibilidad, ver a su amigo de blanco, sería algo "terrible".

"Ver a Neymar en el Real Madrid sería terrible. Sería un golpe terrible para el Barcelona porque ganó títulos importantes aquí. Haría más fuerte en lo futbolístico al Real Madrid, que ya lo es mucho", afirmó el '10'.

Su mensaje es música celestial para los oídos de un Florentino Pérez que, desde que logró el fichaje de Figo, sueña con dar un golpe parecido a aquél de 2000. cuando accedió a la presidencia por primera vez.

Ya se acercó un poco a ese efecto cuando, en 2002, fichó a Ronaldo Nazario, que se hizo estrella mundial en aquella temporada 96-97 con los culés, pero que ya llevaba varios años jugando en el Inter.

Tanto es así, que al mandatario incluso se la ha pasado por la cabeza en alguna ocasión tratar el fichaje de Leo Messi. Cuando en 2012 Cristiano Ronaldo se presentó en su despacho amenazándolo con irse si no le mejoraba sus condiciones salariales, Florentino le respondió lo hiciera:

"Trae los 1.000 millones de tu cláusula que yo ficharé a Messi", le respondió, citan fuentes cercanas al portugués. Una declaración de intenciones que jamás se pudo hacer realidad más por la negativa de Messi que por el deseo de Florentino Pérez.

Pero ahora con Neymar es distinto. El futbolista está dispuesto y hay opciones de conseguirlo sin, además, tener que violar el pacto de no agresión no escrito que existe entre ambos clubes (como lo existe entre Madrid y Atlético) para, en la medida de lo posible, no llevarse jugadores del eterno rival. El PSG serviría de puente (duro puente) para un fichaje que en el Camp Nou sentirían como una doble traición.

La primera ya la cometió Neymar al irse por el valor de su cláusula (222 millones de euros) a un equipo menos competitivo como el PSG.

La segunda sería como el que estaba llamado a ser heredero de Messi en el Camp Nou termina siendo el heredero de Cristiano en el Bernabéu.

Aguas revueltas que gustan en el Paseo de la Castellana e inflaman los deseos del presidente del Real Madrid hasta convertirse en su gasolina para intentar fichar a Neymar.