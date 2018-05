El presidente de Portugal pide no banalizar el ataque a jugadores de Sporting

Lisboa, 16 may (EFE).- El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, pidió hoy no "banalizar ni normalizar" el ataque de este martes a jugadores y al entrenador del Sporting a manos de varios aficionados, un acto que "no es aislado" y debe pararse cuanto antes para que no se produzca una escalada.

"Son comportamientos graves que no podemos banalizar o normalizar, bajo pena de permitirnos escaladas malas para los portugueses y la sociedad en su conjunto", dijo el presidente a periodistas en Leiria, en el centro del país.

Rebelo de Sousa, quien afirmó haberse sentido "vejado" por "la imagen de Portugal en el mundo" que deja este suceso y por su gravedad, instó a reflexionar sobre un hecho violento que "no es una realidad aislada".

"Tiene un contexto, el aumento de la violencia en el deporte portugués, sobre todo en el fútbol profesional, que ya ha sido objeto de atención por parte del Gobierno y ha sido tratado incluso en el Parlamento", recordó.

A juicio del jefe de Estado, se debe tener la noción de que "es fundamental para el propio fútbol, el deporte y la sociedad portuguesa" que este "clima" pare.

"No puede ni debe continuar", aseveró, pues de hacerlo se puede llegar a una escalada "que va a destruir el fútbol portugués, desprestigiarlo fuera e incluso dentro" del país, remachó.

Alrededor de medio centenar seguidores del equipo invadieron este martes la ciudad deportiva del Sporting, situada en Alcochete (en el margen sur del río Tajo) y entraron en el vestuario con antorchas, causando numerosos desperfectos y agrediendo a varios jugadores, entre ellos los argentinos Marcos Acuña y Rodrigo Battaglia.

La peor parte se la llevó el holandés Bas Dost, que sufrió varios cortes en la frente y en las piernas, tal y como se aprecia en imágenes divulgadas en varios medios y redes sociales.

El suceso se saldó con veintiún personas detenidas y tensó al vestuario, que no ha entrenado por decisión del club y que, según medios portugueses, se reunirá hoy con el Sindicato de Jugadores para evaluar sus opciones.

Algunos medios sostienen que la plantilla se plantea si jugar la final de la Copa de Portugal el próximo domingo, cuando está previsto que el Sporting se enfrente al Desportivo das Aves, e incluso estudia la rescisión de su contrato con el club.