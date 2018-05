Gil Marín: "Griezmann debe decidir si quiere hacer historia en el Atlético y ser su referencia"

17/05/2018 - 14:17

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, se mostró feliz por la consecución este miércoles de la tercera Liga Europa de la historia del club, un título que espera que ayude a Antoine Griezmann a decidir si quiere "hacer historia y ser la referencia" de los rojiblancos o prefiere marcharse a un equipo que "ya tiene al mejor del mundo", en una referencia a su posible fichaje por el FC Barcelona.

"Son sus sensaciones, no las de su familia o su entorno, será lo que él quiera decidir. Si quiere hacer historia en el Atlético y que todo gire en torno a él lo tiene muy fácil, si quiere ir a un club grande donde tendrá más fácil al acceso a títulos, pero donde no tengo ninguna duda de que no entrará en la historia y será muy importante en la historia de un equipo que tiene un jugador de referencia que es el mejor del mundo", expresó Gil Marín en 'El Larguero' de la Cadena SER.

El directivo cree que el francés no tiene "decidido" lo que va a hacer. "Lo de hoy ha sido bonito y ha estado con su niña, su mujer, con sus padres y esto le tiene que hacer reflexionar y decidir lo que quiere: ser feliz en una ciudad donde está a gusto, en un club que le quiere y con unos aficionados que le quiere y hacer historia, o lo otro, que es humano también comprenderle", apuntó.

"Estamos haciendo lo imposible por retener a los que hacen cada día al equipo más grande e incorporar a alguno, pero no puedes conseguir todo lo que quieres. Me encantaría que se quedase Antoine y todos los que son relevantes, pero no depende de nosotros exclusivamente", añadió al respecto.

Por otro lado, Gil Marín consideró que "es para estar muy contentos" la consecución del título continental. "No es normal lo que estamos haciendo. Llevamos once finales, tenemos garantizada la duodécima y es muy bonito ver feliz a mucha gente", subrayó.

"La temporada ha sido de sobresaliente. Hemos sido capaces de levantarnos ante las adversidades y ves que la gente aprieta el culo y se junta y hace más grupo de lo que son. Estamos haciendo felices a muchos atléticos, en los últimos años nadie ha visto sufrir al club y se ha tenido un rendimiento deportivo muy bonito", sentenció.