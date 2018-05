Txema Indias: "Me parece una temeridad hablar de Europa"

Leganés (Madrid), 17 may (EFE).- El verano es una temporada de vacaciones y descanso para la mayoría, pero no para los secretarios técnicos. Lo sabe bien Txema Indias (San Sebastián, 1971), que estos meses tendrá mucho trabajo para confeccionar el proyecto de un Leganés que empieza nueva etapa ya sin dos de sus emblemas, Asier Garitano y Martín Mantovani,

P: ¿Trastoca mucho los planes la salida de Asier Garitano?

R: No nos vamos a engañar, estamos hablando de una situación peculiar, en un club peculiar donde el entrenador lleva cinco temporadas y donde venimos con él desde Segunda B a Primera. Con Asier hubiera sido todo muy fluido, bastante ágil en el hecho de tomar decisiones de nuestra plantilla y de saber casi sin hablar qué tipo de perfiles querría él en las posiciones a la hora de incorporar jugadores.

Él se va y tenemos, lo primero, que buscar un entrenador que creamos que encaje con la filosofía del club y a partir de ahí conocernos y empezar a andar porque el tiempo te come en el mundo del fútbol.

P: Se marcha también Martín Mantovani. ¿Por qué se ha decidido no renovarle?

R: Es seguramente una de las decisiones más duras que ha tenido que tomar el club en los últimos años. Hemos estado esperando un poco a Asier, eso lo primero, porque queríamos saber su opinión en cuanto a Martín. En el momento que Asier se va, es una situación muy peculiar que no creíamos que debía dilatarse. Si decidíamos que siguiera teníamos que hablar con él y si no que se fuera como se merece, por la puerta grande.

Hubiera sido egoísta y hasta cobarde por parte del club esperar a que tuviese otro entrenador para que este dijera si contaba o no con él. Si decidiera no contar con él, seguramente entraría de una forma fea dentro del club. Tomamos esa decisión, lo hablamos con él.

Sé que ha sido una decisión dolorosa para el club porque sabemos qué tipo de jugador, de persona y de capitán hemos tenido. A Martín no le ponemos nosotros fecha de caducidad a nivel profesional porque todavía tiene años por delante bonitos de jugar. Cuando decida colgar las botas tiene abiertas las puertas para lo que él quiera.

P: ¿Seguirán Nabil El Zhar y Rubén Pérez en el club? ¿Son ustedes optimistas con su continuidad?

R: Son dos situaciones distintas. Rubén no es jugador libre, pertenece aún al Granada, y Nabil sí. Hemos tenido algún contacto pero más allá de eso... Ahora llega la recta final, se van a empezar a tomar decisiones. Si hubiera seguido Asier las tendríamos claras. Como club han sido dos jugadores importantes para nosotros pero es un tema que se decidirá en los próximos días.

P: Quien estará seguro la próxima campaña es Alexander Szymanowski. ¿Su renovación es un gran éxito de este curso?

R: Fue duro, él es igual de competitivo en el campo como fuera. Es una situación que ya viene de lejos. Las dos partes siempre hemos querido encontrarnos, que él siguiera en el club. Y ha puesto de su parte por quedarse. Seguramente se ha alargado más en el tiempo por culpa de ambas partes pero según han ido pasando los meses hemos llegado a acuerdo, hemos ido estrechando esas negociaciones. Llegó a buen puerto y creo que es buena noticia para el Leganés.

P: ¿Qué balance hace el club del paso del jugador saudí Yahia Al-Shehri?

R: Es un chico que ha venido, que ha estado entrenando con nosotros. La idea era que se aclimatara al fútbol europeo. No ha tenido la suerte de debutar. Creo que no ha ayudado para nada el entorno que ha acompañado a todos los chicos saudíes que han venido al fútbol español y han salido seguramente perjudicados entre comillas ellos sin tener por qué. Yahia era un chaval fenomenal, que se ha adaptado, que no ha dado ningún problema. Se generó algo a su alrededor que no les ha beneficiado a nivel personal.

P: ¿Cómo es la relación con los dos grandes del fútbol madrileño? No llegan jugadores cedidos ni del Real Madrid ni del Atlético

R: Es complicado. Hasta los jugadores que nos podemos pensar que son como se dice por ahí del 'equipo b' están contrastados a nivel mundial y cuesta pelear por ellos en el plano económico. No es fácil. No te voy a engañar, la relación con el Atlético de Madrid es espectacular. Tenemos hilo directo con Andrea Berta y cada vez que llamamos a su puerta solo puedo tener palabras de elogio. Aprovecho para felicitarles por la Europa League.

Con el Real Madrid tenemos algunos contactos también. Pero son mercados para nosotros complicados. Seguiremos insistiendo porque seguramente en algún momento tengamos la suerte de traer algún jugador de ellos. Pero que no vengan no quiere decir que tengamos malas relaciones o que nos miren con malos ojos, ni mucho menos.

P: Dijo el propietario, Felipe Moreno, que dispondrían de cuarenta millones para confeccionar la plantilla. Eso en Primera... ¿es mucho o poco?

R: En el mundo del fútbol está todo sobredimensionado y a veces te da la sensación de que es hasta falta de respeto hablar de cierta cantidades estando la vida como está para cualquier trabajador normal. Pero es verdad que en el mundo del fútbol hablar de esa cantidad no quiere decir que seas de los mejor colocados en la parrilla de salida, ni mucho menos.

Las televisiones han dado mucho, hacen fuertes a los clubes a nivel económico. Pero si miramos los ingresos que pueden tener otros clubes, aunque no me he parado a ello, seguiremos peleando con los mismos porque si hay aumentos de televisión los habrá para todos.

P: ¿Uno de los grandes objetivos es tener más futbolistas en propiedad?

R: Sí, es uno. Si dentro de tres años el Leganés sigue pensando en tener que hacer diez o doce incorporaciones anuales no creo que hayamos hecho las cosas bien. La idea es que el club siga creciendo y creo que debe crecer cada año teniendo más patrimonio. El año pasado hicimos unas inversiones para jugadores en propiedad y la idea tiene que ser tener cada año dos o tres en propiedad porque llegará un momento en el que tendrás que hacer tres o cuatro fichajes y no diez o doce.

P: ¿Se puede alcanzar Europa en la 2018-2019?

R: Me parece una temeridad hablar de Europa. Otra cosa es que luego la liga te pueda poner ahí en la recta final de temporada como le ha pasado a algunos equipos. Tenemos que tener los pies en el suelo, y con esto no quiero decir que no seamos ambiciosos. Hay que valorar mucho que el Leganés después de dos temporadas siga en Primera.

A partir de ahí hay que intentar dar pasitos cortos pero firmes y ya habrá tiempo de intentar cosas mayores o poder aspirar a situaciones de esas en una temporada que te venga redonda. Arrancamos una temporada nueva con el objetivo de salvarnos. Si eres capaz de salvarte un mes antes y de pelear por otras cosas, bienvenido sea.