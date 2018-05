Indias cree que sería un error poner fecha a la llegada del nuevo entrenador

Madrid, 17 may (EFE).- Txema Indias, secretario técnico del Leganés, dijo, en una entrevista concedida a EFE, que si bien al club le gustaría tener cerrado cuanto antes al sustituto en el banquillo de Asier Garitano, sería "un error y una equivocación" fijarse plazos.

"No creo que debamos marcarnos una fecha. Si generalmente no nos la marcamos en fichajes, menos en una decisión tan importante. Cuanto antes estuviera muchísimo mejor porque es un poco la pieza clave, con la que se empieza el nuevo proyecto en el Leganés. Pero no creo que nos tengamos que poner una fecha, sería un error y una equivocación", explicó.

"Lo que sí tenemos que tener claro cuando nos sentemos de nuevo es qué queremos. Y si encontramos ese entrenador que queremos, cuanto antes podamos firmarlo mejor", añadió también sobre el nuevo entrenador.

Entre los candidatos suenan varios nombres que actualmente se encuentran en competición, lo que alargaría el proceso de una eventual llegada si uno de ellos fuera el elegido. Indias no confirmó el interés en ninguno, pero opinó que eso no sería un problema.

"Hay un abanico de entrenadores y desde que Asier dio la noticia de manera pública el aluvión es brutal. A día de hoy no es definitiva todavía la decisión pero no creo que fuera un tema que nos frenara si queremos de verdad un entrenador de esas circunstancias. Se podría firmar, se podría hablar y seguir adelante", destacó.

"Lo principal es tener claro el entrenador que quieres. Te puede retrasar un poco si está trabajando en otro sitio, en España o en otras ligas, pero sobre todo lo importante es tener claro el entrenador que quieres", comentó.

En cuanto a los perfiles que se barajan, indicó: "Está de moda la palabra perfiles y todos los usamos en el mundo del fútbol. Nosotros sabemos cómo nos ha ido bien hasta ahora. Si vamos a buscar un perfil exacto de persona y de entrenador en el día a día como Asier va a ser imposible porque no lo vamos a encontrar. Cada uno es un mundo, una historia".

"Debemos tener claro lo bien que nos ha ido con el perfil que hemos tenido, seguir en esa línea. Pero en el mundo del fútbol en el tema de los entrenadores no te puedes cerrar a nada y decir yo quiero solo un tipo porque mañana igual tienes que cambiar el rumbo y buscar otras situaciones", señaló.

Además habló de la marcha de Garitano: "He pasado momentos. Ni mucho menos él me dijo si iba a seguir o no porque creo que ni él lo tenía del todo claro. Hubo momentos en la temporada en que veía que podía salir, otros en los que pensaba que se podría quedar para intentar seguir creciendo. Es una decisión que ha tomado él muy personal. Hay que respetarle y desearle toda la suerte del mundo en el futuro".

"Él ha sido claro, no podemos acusarle de nada. Nos dijo que quería estar centrado en la salvación sí o sí. Otra cosa es cómo se pueda ver desde fuera pero desde dentro puedo decir que no nos ha engañado. Su único objetivo era que el Leganés permaneciera en Primera y cuando este se cumpliera, hablaría con nosotros. Así lo ha hecho y así lo ha cumplido", apuntó.