Setién reconoce que "Ceballos está en la lista" de fichajes para la próxima temporada

17/05/2018 - 18:49

El entrenador del Betis, Quique Setién, admitió que tiene en su lista de preferencias al jugador del Real Madrid Dani Ceballos, ex verdiblanco, después de que haya contado con muy pocos minutos en su primera temporada en la disciplina merengue.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Hay muchos grandes jugadores que me gustan por su forma de tratar el balón y entender el fútbol, pero en este caso queda todo en el club. Estamos trabajando en la planificación de la próxima temporada en la que ya hay una lista y Dani (Ceballos) está en ella", indicó el técnico en declaraciones a Cope Sevilla.

Además, Setién se mostró "muy satisfecho" por la temporada realizada, que ha supuesto la vuelta del Betis a Europa, pero fue prudente de cara al curso venidero. "No sé si este club está preparado para jugar tres competiciones con nuestra exigencia", avisó.

"No me he creado expectativas. Estamos pensando mucho en la próxima temporada, las tres competiciones y cómo la vamos a afrontar. Quiero hablar con gente que ha vivido esta experiencia en otros sitios, otros entrenadores. Y también con Serra Ferrer", añadió.

"Hay cosas que desconozco y me preocupan. Quiero hacer un buen trabajo, continuar con esto y hay mucha ilusión. Me preocupa la historia de este club, porque la última vez que jugó en Europa tuvo en la Liga un rendimiento muy pobre. Es verdad que tienes ciertas dudas porque sabemos cómo es este club", sentenció Setién.

El Betis despide la temporada este sábado en el Municipal Butarque (16.15 horas) con la intención de conseguir la quinta plaza. Para ello deberán puntuar ante el Leganés y que no lo haga el Villarreal, que recibe al Real Madrid.