Michele Platini desvela cómo se 'amañó' el Mundial de Francia 1998

Asevera que se manipuló el sorteo de grupos para colocar a Brasil en el Grupo C

De esta forma, el torneo se aseguraba que podría haber la final soñada

Platini, que estaba en el Comité Organizador habla de "pequeñas travesuras"

Zidane, junto a Junior Baiano, en la final del Mundial del 98. Imagen: Reuters

Francia dio ayer a conocer la lista para el Mundial de Rusia. Los 23 jugadores que acudan a la cita lucirán el escudo de su federación con una estrella en honor al Mundial que vencieron en 1998. Lo ganaron en casa y, tal y como ha desvelado Michele Platini, hubo cierto 'amaño' para favorecer que la gran final fuera la deseada por la organización: un Francia - Brasil que se llevaron los locales con un Zidane estelar.

Platini ha hablado en France Bleu, emisora de radio francesa en la que ha dejado entrever que se manipuló el sorteo previo de la fase de grupos para favorecer que, en posteriores cruces, Francia se topara ante Brasil solo en la final. La Canarinha era, en aquella época, la máxima favorita a llevarse el torneo, con Ronaldo Nazario en el mejor momento de su carrera junto a Roberto Carlos, Rivaldo o Bebeto, entre otros.

Platini ha hablado de un "pequeño truco" que consistía en colocar a Francia en el Grupo A (grupo que siempre tiene asignado el organizador) y conseguir que Brasil estuviera en el Grupo C, lo que garantizaba que no se encontrarían hasta el último partido en el Stade de France.

Sucede, sin embargo, que la normativa FIFA prohíbe algo así. El sorteo debía ser puro y Brasil debería haber caído en un grupo cualquiera. ¿Casualidad que lo hiciera en el C? No. No al menos escuchando a Platini.

"No nos íbamos a molestar durante seis años en preparar una Copa del Mundo como para no hacer pequeñas travesuras. ¿Crees que los demás no lo hicieron?", se justificó Platini, por entonces uno de los responsables del comité organizador. Más tarde, cabe recordar, Platini fue nombrado presidente de UEFA, pero fue destituido por estar implicado en casos de corrupción.