Sergio Busquets, un 'caramelo' para el mercado de fichajes

Los 200 millones de euros de su cláusula son un 'cebo' para los grandes

Su proceso de renovación se está estancando y eso genera tensión

Busquets no ha hecho amago de marcharse, pero podría cambiar de idea

Busquets, durante un partido de Liga ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Imagen: Reuters

Nunca fue problemático, pero en este momento es el mayor problema que afronta el Barça. Sergio Busquets anda en pleno proceso de renovación. Y sus posturas con el club están alejadas. Bartomeu le prometió que sería siempre de los mejores pagados, pero los fichajes de Dembélé y Coutinho le han alejado de la cúspide salarial. Tanto, que nadie ve cerca esa ampliación de contrato. Con un final de contrato 2021, nada apuntaría a la alarma de no ser por una jugosa cláusula de rescisión. En medio de un mercado inflacionado, los 200 millones de euros que vale el mediocentro son una tentación. Un caramelo.

El Barça cuenta, por ahora, con la garantía de que Busquets no ha abierto la boca si quiera para sembrar dudas sobre su continuidad. Lo hizo hace tiempo cuando afirmó que sólo dos personas podría cambiar su destino. Una, su mujer. La otra Pep Guardiola. Si alguno de los dos alguna vez le reclamaba dejara el Barça, Busquets no dudaría.

En el caso Guardiola aquello levantó suspicacias, pero tanto en el Bayern como en el City, Pep jamás mostró intención de ficharle. ¿Y ahora? Todo apunta a que no entra en las intenciones de Guardiola dejarse semejante inversión en fichar uno de los mejores futbolistas en su puesto.

Pero que Guardiola no haya hecho aún amago de lanzarse a por Busquets, al que sacó de Tercera para meterlo en el primer equipo del Barça, no significa que pueda hacerlo más adelante, en función de cómo evolucione el mercado.

Además, la promesa de Busquets no es una promesa eterna, ni tampoco un cheque en blanco para que el Barça fuerce al máximo la negociación sintiéndose con la sartén por el mango.

Que Iniesta advirtiera anoche de los riesgos de un posible adiós de Busquets es motivo de alerta suficiente como para que el club no ande con una seguridad plena en todo este proceso.

"Si no sigue, será un error descomunal por lo que significa como jugador, por lo que significa su figura. Le quedan muchos años de fútbol y entiendo que es fundamental. No sé cómo están las cosas personales, pero no es bueno que el club deje lugar a dudas", comentó activando alertas que ahora dependerá del Barça si sirven para acelerar el proceso o si no impulsan su renovación y convierten a Busquets en un 'caramelo' para el mercado de fichajes.