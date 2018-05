Zidane: "Con la misma trayectoria que el año pasado no hubiésemos ganado la Liga"

18/05/2018 - 14:29

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, confesó no estar "contento" con la temporada del conjunto blanco en Liga Santander, aunque aseguró que, repitiendo los resultados de la edición anterior, en la que fueron campeones, no hubiesen "ganado la Liga este año".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"No estamos contentos con nuestra primera parte de la Liga, pero aunque hubiéramos hecho la misma trayectoria que el año pasado, no hubiésemos ganado la Liga este año. Al final, lo que ha hecho el Barcelona ha sido una gran temporada", reconoció Zidane este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Villarreal.

Pese al mal comienzo, el técnico francés declaró estar "muy contento por el final" de campeonato, el cual concluye con la visita al Estadio de la Cerámica. Esta cita liguera no supone "para nada" un posible ensayo de cara a la final de la Liga de Campeones, ya que el rival "es completamente diferente".

"Como equipo, no creo que el Villarreal sea el mismo que el Liverpool. Es un equipo que juega, que sale siempre con el balón para intentar jugarlo desde atrás. Ese no es el caso del Liverpool", consideró Zidane.

Sin nada que jugarse tanto por parte del Real Madrid como del Villarreal, este último partido liguero puede traerle sólo problemas al conjunto blanco en forma de lesiones. Sin embargo, Zidane prefirió quedarse con lo "positivo" y es que "no hay nada que reemplace un partido de fútbol" de cara a la preparación física y mental de su equipo para la final.

Sobre la final de Kiev, el técnico se alegró de ver al equipo "enchufado". "En esta semana hemos entrenado con ritmo y estamos preparados y listos, aunque primero esperamos todos hacer un buen papel porque es importante acabar bien", valoró.

"CRISTIANO ESTARÁ AL 120%"

Precisamente, uno de los futbolistas más en forma en estas últimas semanas es Gareth Bale, quien parece pedir a gritos un sitio en el once en Kiev. "Creo que está mejor porque está entrenando bien y sigue queriendo hacerlo bien. Cuando un jugador mete goles, se puede decir que está mejor", explicó.

De esta manera, la 'BBC' puede regresar ante el Liverpool, con un Cristiano Ronaldo que "está al 120%" tras su lesión de tobillo y que tendrá protagonismo ante el Villarreal, y un Benzema que "no ha cambiado nada" pese a quedarse fuera del Mundial. "No es una situación nueva. Él se debe concentrar para lo que le queda de temporada, porque el resto se sabía", aseguró.

La victoria frente al club 'red' en Kiev supondría la tercera Liga de Campeones para el Real Madrid, "algo enorme" en la trayectoria de Zidane como técnico y que demuestra que "el trabajo se ha hecho bien". En cambio, el francés quiso restarle importancia a este hito, declarando que la única final que le "importa" es la del próximo sábado.

Por otro lado, Zidane vivirá algo insólito al tener a toda la plantilla disponible tras una temporada aciaga en las lesiones. "No me gusta tener a jugadores lesionados. Prefiero tener a todos disponibles y poder tener las máximas soluciones posibles", indicó.

"ESTOY JODIDO POR LOS QUE SE VAN A QUEDAR EN CASA"

El francés confesó haber estado "más tranquilo" en momentos donde las lesiones mermaron la plantilla blanca y advirtió que elegirá el once ante el Liverpool "en función de cómo" trabajen. "Nos vamos a preparar durante una semana y el trabajo diario me dirá mucho sobre el equipo que pondré en el campo", advirtió.

En esa elección, Zidane se refirió a una segunda línea joven y con escasas oportunidades esta temporada. "Aunque sea jugando menos, entrenar con los que están aquí hace que no sea un año perdido para ellos. Han mejorado muchísimo, algunos hasta han tenido más minutos", opinó.

"Estoy jodido por los que se van a quedar en casa. Cada uno piensa en jugar más pero ha sido un año positivo para ellos. En el próximo año, se verá lo que deben hacer, porque algunos necesitarán ya jugar un año con 20 ó 30 partidos", continuó.

Zidane también aprovechó para felicitar al nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y al Atlético de Madrid por "su logro" de ganar la Liga Europa. "Estoy contento de lo que han hecho, se lo merecen", subrayó, sin querer polemizar sobre el cántico de Juanfran con la hinchada rojiblanca sobre quien manda en la capital.

"Nosotros no mandamos, además a mi Juanfran me cae bien y no le tengo que decir nada, es una broma", zanjó, del mismo modo que lo hizo al ser preguntado sobre el interés del conjunto blaugrana por Antoine Griezmann y de la posibilidad de que Neymar recale en el Real Madrid. "No voy a hablar más de un jugador que no es mío. Hablaremos todo lo que queráis después, pero ahora nada", sentenció.