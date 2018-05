(Previa) Una FA Cup de consolación para Chelsea o Manchester United

18/05/2018 - 15:55

Chelsea y Manchester United se miden este sábado (18:15 horas/Teledeporte) en la final de la FA Cup que acoge Wembley, fin de la temporada en el fútbol inglés que sabe a premio de consolación para ambos equipos, después de un año discreto en resultados y sobre todo en fútbol.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La categoría e historia de ambos equipos convierte en premio menor la cita copera, a pesar de su mística y condición de torneo más antiguo del mundo. Dos equipos llamados a conquistar Inglaterra y medio continente tendrán que esmerarse por no defraudar en el último partido de una temporada de sinsabores.

Para el United, algo menos, ya que el subcampeonato en la Premier le permitirá el año que viene estar en la Liga de Campeones, algo que no logró el cuadro 'blue'. Sin embargo, el segundo año de Jose Mourinho no ha cuajado en Old Trafford, donde los 'red devils' ofrecieron una irregularidad dañina.

Los de Manchester han firmado un curso de pobres actuaciones, junto a victorias ante el 'Top 6' de la Premier, pese a la millonaria inversión de cada temporada. El United ha sufrido a la sombra de su vecino City, campeón de la Premier con 100 puntos, gasolina para el malestar del aficionado y las críticas hacia el técnico luso.

Mourinho, que en su primer año ganó la Europa League, la Copa de la Liga y la Community Shield, defiende su labor y la progresión de un club histórico al que llegó en sus horas bajas, dando relevo a Louis van Gaal. Precisamente el técnico holandés se despidió con la FA Cup, lo que fue otro consuelo a aquella temporada de 2016.

Un nuevo final amable que buscan los de Old Trafford y de paso dedicarle el triunfo a 'El Jefe', Sir Alex Ferguson, quien se recupera de una complicada intervención por una hemorragia cerebral. Mientras, el Chelsea tendrá que hacer casi un esfuerzo por buscar la motivación de pelear por un título que no ganan desde 2012, séptima y última FA Cup.

El conjunto londinense, que perdió la final del año pasado ante el Arsenal, no ha estado a la altura de su defensa del título en la Premier y, además, terminó fuera de los puestos de Liga de Campeones (quinto). Así las cosas, la final de la FA Cup puede ser paño de lágrimas o el que ayude a limpiar la imagen en Stamford Bridge.

Al igual que el United, el Chelsea no ha brillado sobre el césped, mientras en el fútbol inglés el City arrollaba o el Liverpool entraba en éxtasis para pelear por la Champions, competición en la que tampoco sacaron nota ni los de Mourinho (cuartos) ni los de Antonio Conte (octavos).

El técnico italiano, que firmó en abril de 2016, puede estar incluso ante su último partido en el banquillo 'blue'. En clave española, la duda está en la presencia o no en ataque de Álvaro Morata. El delantero madrileño está ante la última opción de convencer a Julen Lopetegui y buscar un sitio que parece muy en el aire para el Mundial de Rusia.

El ex del Real Madrid fue el artífice de la victoria londinense (1-0) sobre el United en Premier, mientras que en la vuelta se cobró venganza Old Trafford con un 2-1. El duelo, con el los de Manchester, en busca de igualar las 13 FA Cups del Arsenal, de nuevo buscando imponer su físico y potencial a la peligrosa contra del rival, se vivirá también en los banquillos.

Desde el 4-0 de Conte a Mourinho con su exequipo la temporada pasada, ambos se han enzarzado en un cruce de descalificaciones y malos gestos. Sin embargo, el técnico luso confirmó esta semana que llegaron a hacer las paces después de su último enfrentamiento, restando morbo a una final de consolación para dos equipos que piensan casi más en el año que viene.