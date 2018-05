Larrea: "Deseo a Luis Rubiales que ejerza con pasión, honradez y compromiso"

18/05/2018 - 16:55

El extesorero de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Juan Luis Larrea, que este jueves fue derrotado en las elecciones a la presidencia del organismo por Luis Rubiales, ha agradecido el apoyo de sus colaboradores y ha deseado que el nuevo presidente ejerza el cargo "con pasión, honradez y compromiso", además de mostrar su ilusión por regresar a la presidencia de la Federación Guipuzcoana de Fútbol (FGF).

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Debo desearle lo mejor al nuevo presidente, que ejerza con pasión, honradez y compromiso, llevando a cabo la regeneración natural. Tus éxitos también serán los nuestros", señaló en una carta abierta de despedida a sus "amigos del fútbol".

El mandatario vasco explicó que la decisión de presentarse a las elecciones para relevar a Ángel María Villar se debió a un tema de "responsabilidad" y de lealtad al depuesto presidente. "Di un paso al frente en un momento muy complicado por responsabilidad, primero con la casa, la RFEF, en la que llevaba casi treinta años como tesorero, y también como apoyo a quien me nombró en su día y a quien defenderé su presunción de inocencia hasta su resolución definitiva. Solo por esto ya ha merecido la pena este sacrificio", indicó.

"Los pasos en falso también son parte del baile. He dedicado tiempo y esfuerzo pretendiendo hacerlo lo mejor que he sabido, con la intención de no perjudicar a nadie. No estoy en el fútbol pata ganarme enemistades, sino para todo lo contrario; espero haberlo conseguido. Unas veces se gana y otras se aprende", manifestó.

Por otra parte, Larrea dio las gracias a sus "colaboradores más cercanos en la RFEF y de la Junta Directiva" y al resto de personal, que en momentos difíciles "se ha volcado esmerándose aún más si cabe en su labor cotidiana". "Eternamente en deuda con ellos. Me consuela pensar que el fútbol se queda en buenas manos", subrayó.

"Este deporte es un complemento en mi vida. He vivido momentos inolvidables y he compartido el camino con personas con quienes me une una amistad labrada con el paso del tiempo. Seleccionadores y diferentes generaciones de jugadores/as con los que me sigo encontrando, algunos aún vinculados a nuestro deporte y otros que en su día después realizan otro tipo de funciones, me expresan su afecto y cariño. Muchísimas gracias, vuestra amistad es mi mayor legado", añadió.

Además, confirmó que regresará a la presidencia de la Federación Guipuzcoana de Fútbol (FGF), que abandonó para presidir la española de manera interina. "Vuelvo a casa para presidir la FGF en un año especial, el de su Centenario. Tengo mucha ilusión de colaborar en las celebraciones y los agradecimientos a todas esas personas anónimas que tanto han hecho dedicando su tiempo, privándose de dedicarlo a sus familias y aportándolo a esta federación pequeña en extensión pero muy activa en el trabajo con la cantera. Qué grande es ser pequeño", señaló.

En este sentido, Larrea explicó que desde allí estará "a disposición" del que lo necesite. "No dudéis en intentar encontrarme, seguro que lo conseguís, gracias a todos. Una vez un hombre sabio dijo: "La habilidad de asistir a una fiesta es saber cuándo es el momento de irse". Es el momento de volver con la satisfacción del deber cumplido", concluyó.