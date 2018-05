Isco: "No sabemos si alguien más podrá ganar tres 'Champions' seguidas"

18/05/2018 - 18:16

El centrocampista del Real Madrid Francisco Román Alarcón, 'Isco', reconoció que tienen "mucha ilusión" por conseguir una tercera Liga de Campeones consecutiva, algo que no sabe "si alguien más" podrá conseguir, aunque sabe que lo tendrán complicado ante un Liverpool que tiene "jugadores que marcan la diferencia en ataque que son difíciles de parar".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Estamos en la final otro año más y es muy importante seguir en este alto nivel. Tenemos mucha ilusión por conseguir la tercera seguida que es algo muy difícil y no sabemos si alguien más lo podrá hacer. Tanto jugadores como afición estamos muy ilusionados", afirmó Isco tras presentar 'Hero Sport', su primera fragancia.

Al malagueño le da "igual el resultado" de Kiev con que sea un triunfo con el que pueda "afrontar el Mundial", pero advirtió que el Liverpool es "un rival que a priori no estaba entre los favoritos". "Ha demostrado con un buen fútbol que se merece estar en la final. Tiene buenos jugadores, un entrenador magnífico y jugadores que marcan la diferencia en ataque que son difíciles de parar, pero ellos pensarán lo mismo de nosotros que llevamos tres finales seguidas. Va a ser una final muy bonita y muy disputada", subrayó.

Para el centrocampista, ganar tres 'Champions' seguidas "es un reto". "Es el torneo más importante a nivel de clubes y el Real Madrid es hoy por hoy el rey de Europa y tenemos la oportunidad de reivindicarnos otra vez después de una temporada donde no hemos estado bien en la Liga y Copa. Sería buena forma de acabar la temporada", apuntó un Isco que quiere "seguir creciendo" en el conjunto blanco. "Soy joven y no me conformo con nada, quiero seguir aspirando a lo máximo y estoy en el sitio adecuado", sentenció.