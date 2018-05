Iniesta: "No se puede calcular la exigencia que es jugar, representar y ser capitán del Barça"

El capitán del FC Barcelona Andrés Iniesta ha asegurado que la decisión de dejar el club blaugrana a final de temporada ha sido muy meditada y ha añadido que está seguro de irse ahora, cuando todavía ha sido un jugador clave y ha podido dar lo mejor de sí, aunque ha expresado la exigencia que ha sido ser capitán y representar a diario al club blaugrana.

"Cualquier persona de fuera no puede calcular la exigencia que es jugar en este club, representarlo y ser el capitán. Y cada día el hecho de que tiene que ser el mejor día", expresó en un avance de la entrevista que se emitirá el próximo lunes en 'El Club' de beIN LaLiga.

Iniesta considera que esa representación y esa necesidad de ser el mejor durante sus 20 años en Can Barça "pesa mucho". "Irme es lo que siento, con todo el dolor de mi corazón; ojalá fuese eterno y estuviera diez años más aquí", argumentó el de Fuentealbilla.

Sobre su marcha, asegura que ha sido un proceso "un poco largo y un poco progresivo". "He ido disipando dudas, escuchándome a mi mismo. En el momento que anuncias la decisión, ya toma otro aire todo. A medida que se acerca el día, estoy un poco nervioso", comentó sobre el partido del domingo en el Camp Nou sobre la Real Sociedad, el último con la camiseta blaugrana.

Por otro lado, desveló la "esencia" de su juego. "Las cosas que hacía en el patio del cole, muchas las he hecho en un campo de fútbol. Lo difícil es trasladarlo a escenarios como los que he jugado, pero esa es mi esencia y lo que he intentado potenciar en todo este tiempo", comentó.