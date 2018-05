González: "Quizás mi fallo ha sido que he defendido mucho a los jugadores"

Málaga, 18 may (EFE).- José González, que dirigirá este sábado su último partido como entrenador del Málaga, afirmó este viernes que "quizás" su "fallo" ha sido que ha "defendido mucho a los jugadores", pero cree que "no se merecen lo que han hecho en los últimos partidos" y espera "que no se repita".

En rueda de prensa, el gaditano indicó sobre el último partido de la LaLiga Santander 2017-18 contra el Getafe que tiene "muy claro que mañana tienen que competir", porque son "responsables de la situación que se ha generado", en alusión al descenso del equipo.

"De buenas a primeras hemos hecho el ridículo. Nos han hecho siete goles en dos partidos, una situación que no se lo merecen ni ellos", admitió en referencia a su plantilla.

José González, que en enero sustituyó en el banquillo del Málaga al destituido José Miguel González 'Míchel' y no ha podido evitar el descenso, subrayó que en este último tramo liguero "está siendo muy duro" debido a la circunstancia en la que están, sobre la que añadió: "Hoy lo hemos estado hablando, pero es duro porque lo hemos generado nosotros".

En un momento así, según el técnico del Málaga, "te toca apechugar y sacar conclusiones para el futuro a nivel personal y profesional", pues "de todo hay que aprender" y "hay que sacar una lectura para que sirva de experiencia", aunque admitió que se va del club blanquiazul "decepcionado" consigo mismo.

Resaltó que llegó al Málaga a "resucitar a un enfermo en la UVI" y sabe que no ha conseguido "al menos meter al equipo en la pelea" para que probablemente agonizara "en la orilla", por lo que admitió haberse "equivocado en muchas cuestiones" y por ello tiene que "hacer autocrítica".

Sobre el Getafe, el rival del sábado en La Rosaleda, destacó que su trayectoria "no es flor de un día", a pesar de su descenso hace una temporada, una situación que no le "ha supuesto nada" porque ya "al año siguiente estaba en la pelea".