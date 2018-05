Pelayo Novo agradece las muestras de apoyo: "Voy a seguir luchando para estar cada día mejor"

18/05/2018 - 19:42

El centrocampista del Albacete Balompié Pelayo Novo ha agradecido las muestras de cariño recibidas de los aficionados al fútbol tras el accidente que sufrió el pasado 31 de marzo, cuando cayó desde un tercer piso desde su hotel de concentración en Huesca, y ha afirmado que seguirá "luchando" por estar "cada día mejor" y "recuperando las sensaciones".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Ahora que me voy encontrando mucho mejor quería agradeceros todas las muestras de cariño que habéis tenido en este tiempo hacia mí. Me han llegado muchos vídeos y mensajes que en muchos momentos me han dado mucha fuerza", señaló en un vídeo publicado en su cuenta de la red social Instagram.

En este sentido, el asturiano reconoció que todo ese cariño le ha permitido llevar mejor su "nueva vida". "Han sido días duros, y todavía me queda un largo camino por recorrer. Pero aquí sigo, viviendo, probablemente mi segunda vida y tratando de que la mirada esté puesta siempre hacia adelante. Cada día es una nueva oportunidad para vencer y lo que tengo muy claro es que las dosis de apoyo que me habéis dado han hecho que mi fuerza, la #fuerzapelayo, haya ido en aumento", indicó.

Así, agradeció especialmente su apoyo a su familia, a su pareja Iciar y a sus amigos. "También a mis agentes de Top Value, a todo el equipo médico del hospital clínico de Zaragoza, al hotel Abba de Huesca por las atenciones prestadas, a los servicios médicos y de urgencias que me trataron en un primer momento, a la Policía Local de Huesca, a LaLiga, a la AFE, a la RFEF, a los clubes que me han mostrado su apoyo. En especial al Real Oviedo, Elche CF, Córdoba CF y CD Lugo en los que he militado, Zaragoza, Sporting, Huesca...", manifestó.

"También a todos los aficionados al fútbol, que me han mostrado su cariño, y a toda la familia del Albacete Balompié, desde la plantilla a los empleados de las oficinas, que han estado en todo momento atentos", dijo. "Y, por último, mi reconocimiento hacia los medios de comunicación por tratar con respeto y afecto a mí y mi familia", añadió.

Además, mostró sus ganas de recuperarse cuanto antes. "Voy a seguir luchando y peleando para estar cada día mejor, recuperando las sensaciones", expuso. "En definitiva, gracias a toda aquella gente que sin conocerme ha preguntado por mí", concluyó.

El asturiano sufrió un grave accidente el pasado 31 de marzo cuando se encontraba en el hotel de concentración de su equipo en Huesca, equipo con el que se debían enfrentar esa misma tarde en LaLiga 1/2/3. Novo se precipitó por el rellano de las escaleras, desde un tercer piso, siendo trasladado al hospital y operado de múltiples fracturas.