Iniesta, en su despedida: "Me queda el orgullo de haber crecido en el mejor club"

18/05/2018 - 23:16

El Barça le dice adiós con vídeos emotivos, charlas con excompañeros y música de Estopa

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El todavía jugador y capitán del FC Barcelona Andrés Iniesta ha asegurado estar más que emocionado con la despedida institucional que le ha brindado este viernes el club blaugrana, con charlas con sus compañeros, excompañeros como Xavi o Samuel Eto'o, música a cargo de Estopa y vídeos con mensajes del mundo del fútbol, incluidos rivales.

"Me he imaginado muchos momentos, pero este no. Qué rápido han pasado estos años, desde que llegué siendo un niño con 12 años y me voy con 34 siendo un hombre y con una familia maravillosa. No se me ocurriría hablar de títulos, sino de agradecimiento. Me quedo con el orgullo que siento de haber crecido en este club, para mí el mejor del mundo", aseguró Iniesta.

En un acto celebrado en la Tribuna del Camp Nou, con unos 300 invitados y casi hora y media de duración, Iniesta pudo despedirse de sus allegados con un discurso de agradecimiento, pero también enfrentarse a su pasado y a su presente, repasando su carrera y eludiendo el destino de su futuro, pese a la insistencia del conductor del acto, el periodista Jordi Évole.

Iniesta dejó claro que este paso, el dejar el FC Barcelona, es doloroso para él pero tiene claro que ha llegado el momento, y ni la compra de todo el vino de sus bodegas --broma de Évole-- cambiarían su decisión. Los 32 títulos ganados como blaugrana estuvieron presentes, con el telón del Camp Nou de fondo, y evidencian que su carrera ha sido grande pero que ya tiene punto final como jugador.

Sin olvidarse de nadie, desde quien le trajo al club (Oriol Tort y Albert Benaiges) hasta la última de las personas que le quisieron acompañar en esta despedida, Iniesta mandó un penúltimo mensaje a su afición: "Gracias por todo el cariño de siempre, me siento un privilegiado por lo que me habéis hecho sentir, gracias por los cánticos de estas últimas semanas".

No están siendo unas "horas fáciles" para el '8' infinito blaugrana, pues le es difícil asumir y pensar que llega el momento de irse después de tanto tiempo. "Intentaré disfrutar el máximo el día de hoy, el domingo que me despido de este campo que ha sido mi casa. Será muy emocionante y muy emotivo", comentó sobre el duelo del domingo contra la Real Sociedad.

No ayudó a que no se emocionara los distintos vídeos que el club preparó, con mensajes de la actual plantilla, en una sorpresa que le dieron en la nueva Masia repasando sus mejores momentos, o en el que un sinfín de personalidades del fútbol, como antiguos entrenadores, compañeros y rivales agotaron los adjetivos calificativos positivos para describirle.

"Ver todo esto es todavía más emotivo. Como persona y deportista esto es lo más bonito que me puedo llevar, más allá de los títulos que he podido ganar. Es muy difícil conseguir el cariño y respeto de la gente, eso no tiene precio", aseguró Iniesta al ver a mitos como Andrea Pirlo o Gigi Buffon, madridistas como Sergio Ramos o Fabio Capello elogiarle. También grandes deportistas como Pau Gasol o Rafa Nadal.

No en pantalla, sino compartiendo los bancos dispuestos por el club, estuvieron Samuel Eto'o, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba y un Xavi Hernández que llegó a llorar de emoción. Ellos charlaron del pasado, de las anécdotas vividas en el vestuario y sobre los mejores momentos que les deja Iniesta a ellos, como haberles dado la 'Champions' de 2006, según Eto'o y Xavi, o levantar la Liga de Campeones de Wembley en 2011.

También habló el presidente, Josep Maria Bartomeu, quien aseguró haber "intentado todo" para retener a Iniesta. "Con Andrés estas semanas hemos tenido conversaciones y le hemos explicado que aquí le queda mucho fútbol por dar, pero lo tiene claro. Debemos saber que Andrés se va pero no es un adiós, es un hasta pronto", auguró.

"Tiene contrato indefinido con el club, hace un paréntesis pero volverá. Le daría muchas gracias por su legado futbolístico, por la idea de fútbol que tiene que es la esencia del Barça, y por sus valores", explicó el presidente, quien quiere que Iniesta sea el primer ídolo y símbolo blaugrana en dejar su huella en el futuro 'hall of fame' del Estadio Johan Cruyff que se construye en la Ciutat Esportiva.