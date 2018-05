Valverde: "Ha sido un honor disfrutar del juego de Iniesta, pero sería un error buscar una réplica"

19/05/2018 - 17:47

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde ha afirmado que su equipo quiere poner "un buen punto final" de la temporada ganando este domingo a la Real Sociedad en el Camp Nou (20.45 horas), en un partido en el que Andrés Iniesta se despedirá de su afición, aunque ha advertido de que no deben caer "en el error de buscar una réplica" del manchego.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Me lo planteo como una celebración. Tenemos que competir con un equipo que despide a Xabi Prieto, un jugador importante. Queremos cerrar bien el año, es la despedida de Andrés y en ese sentido es importante para el barcelonismo y lo que queremos es poner un buen punto final sabiendo que tenemos un equipo que juega bien, que aprieta y que se ha revitalizado. Que se despida Andrés con una victoria", indicó en rueda de prensa.

Sobre la marcha del de Fuentealbilla, el técnico fue claro. "No caigo en el error de buscar una réplica, tenemos que adaptarnos, manteniendo el estilo, pero el perfil es diferente. Hay jugadores que se le parecen, como Coutinho y entre todos buscaremos la solución para que el equipo juegue redondo para que el juego fluya", confesó.

También habló de lo que ha supuesto como técnico entrenarle. "Significa mucho por todo lo que estamos viviendo. Cuando estás fuera, sabes lo que significa, pero cuando estás dentro lo tocas con los dedos. Para mí, ha sido un honor dirigirle y disfrutar de su juego", finalizó.

Tras la marcha de Iniesta, se ha hablado de la continuidad de Sergio Busquets, algo que Valverde zanjó. "No estoy al tanto de todas estas cuestiones y espero que siga con nosotros. Es un jugador importante para el equipo", declaró.

Además, afirmó que Leo Messi descansará después de jugar la mayor parte de los minutos esta temporada. "Leo ha llevado una carga importante de partidos, e incluso con molestias ha jugado. En la parte final, hemos pensado en que respire un poco. La idea es que nos ha ayudado mucho y que descanse", aseveró.

Acerca de la temporada, fue optimista. "Le pongo una nota alta, porque ha sido una temporada dura, larga, en la que como siempre ha habido de todo. Hemos perdido un partido hasta ahora en cada competición, en 'Champions' nos hizo mucho daño, pero aprendimos y nos levantamos. Ha sido una temporada excelente y tenemos que estar contentos. Queremos ganar todo, pero tenemos que ir aprendiendo. El ejemplo es el Atlético o el Real Madrid. No nos fue bien en 'Champions' y ganamos el doblete", afirmó.

Otro de los puntos por los que se ha cuestionado a Ernesto Valverde ha sido por la cantera y la posibilidad de que la próxima temporada haya una presencia asidua de jugadores del filial. "Soy el entrenador del primer equipo, siempre estamos pendientes de que el equipo funcione y tire hacia delante, centrándose en el propio trabajo, pero tengo la obligación de que los canteranos vayan adelante", manifestó.

"Llama la atención que salgan jugadores, y quiero que vean que pueden entrar, porque el talento que ha salido de La Masia solo hay que verlo. Creo que el futuro, en cierta medida, pasa por ahí de nuevo, independientemente de complementar con jugadores de fuera, que es verdad que ha cambiado mucho. Hay muchos clubes, agentes, y espero que vean que las mejores perspectivas están en el Barça", expresó.

Por otra parte, el vasco se mostró esquivo a la hora de hablar de los movimientos del verano. "No lo sé, porque a veces las previsiones no se pueden cumplir. No me gusta prever, me gusta una plantilla no muy larga, hay un filial y hay que dejar un espacio para que tengan sus oportunidades. Un equipo que ha sido campeón tiene que mantener la base", comentó.

"La temporada no ha terminado, acaba mañana y hay margen para hablar de todas esas cuestiones. En todo caso, hay que hacer una planificación exacta de lo que se puede ser", indicó. "Se hace de una manera continuada. Estoy en contacto permanente con la secretaría técnica y venimos hablando durante tiempo", afirmó sobre la planificación de la plantilla en verano.

Por último, Valverde dedicó unas palabras a Fernando Torres, que abandona el Atlético de Madrid. "Otro jugador de la generación del 84, como Andrés. Un jugador que ha salido fuera, estuvo en otras ligas, compitiendo y que volvió. Es otro de esos jugadores que están asociados, es un emblema del Atlético. Le deseamos lo mejor, ha sido un jugador con sus momentos estelares, como el gol en la Eurocopa", concluyó.