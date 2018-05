Valverde: "Villar siempre me ha parecido una persona honesta"

19/05/2018 - 17:51

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, habló sobre la elección de Luis Rubiales como nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), afirmando que el dirigente tiene "un camino por delante" para tratar de dar "pasos adelante", y afirmó que Ángel María Villar, expresidente del organismo, siempre le ha parecido "una persona honesta".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"No lo sé, tengo mucho respeto por lo que han elegido los estamentos de la Federación. Me parece bien, y la verdad es que contrariamente a lo que se ha escrito sobre Villar, siempre me ha parecido una persona honesta y espero que le vaya bien", indicó sobre si el cambio de presidente le parece necesario.

"En cuanto a Rubiales, es su oportunidad. Ha estado en la AFE, de la cual soy afiliado. Tiene un camino por delante para que la Federación dé pasos adelante y espero que le vaya bien. Si le va bien a la Federación, nos irá bien a todos", finalizó.