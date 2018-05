Mantovani: "Escuchar a todo Butarque aplaudirte es algo increíble"

19/05/2018 - 19:57

El capitán del CD Leganés, Martín Mantovani, declaró en su despedida del club pepinero tras cinco temporadas en las que disfrutó de los dos ascensos hasta Primera desde Segunda B, que escuchar a "todo Butarque aplaudir" es "algo increíble", que su última arenga a sus compañeros fue "especial" y afirmó que su futuro es por el momento "incierto".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"He sentido mucha emoción, estuve a punto de que se me cayeran algunas lagrimitas, pero al fin al cabo estás jugando, te metes en un campo de fútbol, e intentas dejar todo eso de lado, pero escuchar a todo Butarque aplaudir, a toda la gente ovacionándote es algo increíble", indicó en declaraciones a beIn Sports.

Mantovani habló de la última arenga a sus compañeros y de lo que supuso para él. "La última arenga ha sido especial, un poco diferente porque sabes que terminas tu ciclo aquí y son tus últimas palabras ante tus compañeros, pero lo importante era tomarnos el partido como uno importante para terminar de la mejor forma y que sepan que este triunfo lo hicieran por mí", confesó.

El Lega superó 3-2 al Betis en la última jornada de LaLiga Santander, la cual era también despedida del técnico artífice de dichos ascensos, Asier Garitano. Por otro lado, Mantovani reconoció no tener claro su futuro. "No sabemos dónde vamos a ir, en la cabeza tengo que puede ser cualquier cosa pero hoy toca disfrutar. Ya veremos lo que me espera el día de mañana, será una etapa nueva, diferente pero este paso por el Leganés no me lo va a quitar nadie", finalizó.