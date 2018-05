Garitano: "Era inimaginable todo esto"

Leganés (Madrid), 19 may (EFE).- Asier Garitano, entrenador del Leganés, aseguró en su última rueda de prensa como entrenador del equipo tras el triunfo ante el Betis por 3-2 que nunca hubiera imaginado cuando llegó lo que ha vivido estos años.

"Era inimaginable todo esto. Poder salir así, que todo haya salido tan bien, ganar... Poder salir de un club así seguro que con el tiempo me dará muchísima más alegría. Ahora estoy un poco de bajón pero es increíble. Era una cosa impensable pero estoy increíblemente contento", dijo en sala de prensa.

En la misma línea, manifestó: "No era consciente cuando llegué aquí de que todo esto podía pasar. Me voy con la conciencia tranquila y viviendo todo esto. Creo que era el momento, lo sentía así. De los sitios o te vas o te echan y yo he elegido este momento para irme aunque estaré siempre aquí".

"Ya lo he dicho, ya lo dije, lo siento así. Ahora intentaremos tener otra cosa, no sé si mejor o peor pero diferente, para intentar conseguir lo mismo que se ha conseguido aquí, intentar pelear con los mejores. Vamos a ver si se dan las circunstancias", señaló.

Garitano se mostró agradecido: "He intentado cambiar la mentalidad de la gente, tener esa ambición de querer más. La cercanía y el cariño de la gente lo he tenido desde el principio. Espero que me recuerden pero el club va a seguir muchísimo tiempo. Darle las gracias a todo el mundo".

Asimismo destacó el día a día como sus mejores momentos: "He tenido grupos muy buenos en el césped, en las oficinas, con los empleados. Eso es lo mejor. Todo eso tiene unas consecuencias que llevamos a terreno de juego".

"Para el Leganés el momento más importante fue el ascenso a Segunda, salir al fútbol profesional. Pero no nos conformamos con eso, queríamos más. Llegamos a Primera y queremos estar para siempre aquí. Esa es la idea y la mentalidad que yo quiero para el Leganés. Creo que así va a ser", añadió.

"Soy uno más de vosotros. Leganés me lo ha dado todo. El cariño de la gente, la cercanía, he ido creciendo deportivamente, me ha dado la oportunidad de entrenar en Primera, me han hecho hijo adoptivo... me ha dado absolutamente todo. Cuando pase el tiempo me emocionaré más que hoy", apuntó.

El duelo sirvió además de despedida para el capitán Martín Mantovani: "La charla ha ido por ahí antes de empezar el partido. Necesitábamos ver al Leganés mostrando todos los valores que tenía nuestro capitán en estos cinco años. Dar todo en cada situación, el esfuerzo, la unión de todo el mundo, el estar siempre metidos en el partido".

"Ni en los mejores sueños podría creer que iba a ocurrir lo que ha ocurrido. Ir por detrás, quedarse con diez, ser capaz de darle la vuelta al marcador... es un gran final para todos. Para mi, para Martín, para todo el mundo", completó.

Sobre los momentos compartidos con él en este día tan especial, afirmó: "Es difícil expresar lo que sentimos, todas las emociones que hemos tenido aquí. Solo viendo sus ojos es suficiente. Nos hemos dado un abrazo y ya está, lo mejor que le puede pasar a las personas. No hace falta hablar mucho".

En cuanto a su futuro, indicó: "No lo sé. Será diferente. No suelo decir si mejor o peor, diferente. Quiero eso. Seguiré trabajando con la misma ilusión, con la misma pasión, creyendo a donde voy, dando todo para poder conseguir esto. Lo que se ha hecho aquí ya está, ahí se quedará y no quiero comparación ni nada. Solo puedo disfrutar de todo eso y empezar si puedo otra historia".