Luca Zidane: "Cuando juego soy Luca, no Zidane"

Madrid, 19 may (EFE).- Luca Zidane, que debutó en partido oficial con el primer equipo del Real Madrid en el último encuentro de liga, ante el Villarreal (2-2), aseguró que no le pesa la presión por ser el hijo del técnico madridista -Zinedine Zidane-, porque aseguró: "Cuando juego soy Luca, no Zidane".

El joven guardameta madridista comentó a Movistar + que estaba "orgulloso por debutar con el mejor equipo del mundo" pero que terminaba el encuentro con un sentimiento "un poco agridulce" por el empate (2-2) tras ir ganando 0-2.

Luca Zidane reconoció que supo que iba a jugar hace un día y que Zinedine Zidane le dijo que disfrutara del momento y que era un orgullo jugar con los mejores del mundo. Los compañeros, según explicó, también le comentaron lo mismo.