Simeone: "Torres e Iniesta tienen un don, lo que eligen lo eligen bien"

20/05/2018 - 0:30

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, declaró en la previa del encuentro ante el Eibar, que tanto Fernando Torres como Andrés Iniesta, que se marchan del club rojiblanco y el FC Barcelona, tienen "un don" porque "lo que eligen lo eligen bien".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Son tipos privilegiados. Me pongo a pensar en el momento en el que Fernando dijo que esta era el final de esta etapa en el Atlético de Madrid como futbolista y son tan grandes y han hecho tantas cosas importantes en el mundo del fútbol que al final el fútbol les termina pagando. Los dos se van con un escenario extraordinario. Tienen un don, lo que eligen lo eligen bien y eso es para aprender", indicó en sala de prensa, antes del duelo que servirá para despedir a 'El Niño'.

"Hay una parte muy importante que es la ilusión. En cuanto al estado de la ilusión será un 140 por ciento. Hay un partido especial porque se está retirando del Atleti Fernando. Todos nos ilusionamos porque sea como se merece, con un triunfo y con el estadio a explotar, que no tengo ninguna duda que será como se lo merece. Todos colaborando desde el lugar que tenemos para que sea una tarde soñada para Fernando y para el equipo", afirmó.

Sobre el Eibar, sin nada en juego y con los rojiblancos buscando cerrar la segunda plaza, el argentino afirmó que siempre espera "lo mejor". "Yo siempre me espero lo mejor. Me conocen de hace mucho tiempo y más allá de las realidades que uno tiene que ir viviendo, nos enfocamos en poder mejorar. Por eso ayer explicaba ahí delante de la gente que no es solo un título de la Liga Europa sino una enseñanza para las realidades que nos pasan en la vida", manifestó.

"Hay dificultades y hay dos maneras de afrontarlas, o pensando que es una oportunidad o pensando que son una situación de inestabilidad. Creo que saben que ha sido un año duro, cambio de estadio, no pudimos contratar futbolistas y todo eso siempre iba generando una situación negativa que en la primera parte de la temporada la fuimos llevando muy bien en Liga", expresó.

Por otro lado, Simeone analizó lo que fue la temporada. "Tuvimos unos partidos que no nos salieron bien, contra el Qarabag que nos quedamos fuera de la Champions; en la Copa del Rey casi de la misma manera porque en el partido frente al Sevilla íbamos manejándolo bastante bien, sobre todo el de la primera vuelta, y después se nos termina yendo al final de este partido, y a partir de la Europa League, volvimos a hacer una parte de la temporada tremenda, porque los números de la segunda vuelta son muy buenos otra vez. Lo que les decía ayer, en cuanto los chicos huelen sangre, van", confesó.

"Terminar en segunda posición parece un dato menor pero no lo es, porque confirma todo lo que estamos buscando y todo lo que estamos mejorando. Más allá de las palabras están los números. Si en la UEFA estás segundo y en la Liga igual, con dos monstruos como Real Madrid y Barcelona que se acaban llevando todo, no todo pero casi todo, está claro que sería una temporada brillante", comentó.