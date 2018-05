Zidane: "Fuimos muy buenos en la primera parte, no hicimos nada en la segunda"

20/05/2018 - 0:08

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó que fueron "muy buenos" en el primer tiempo, "jugando bien" y con "seriedad", mientras que en la segunda parte no hicieron "nada" ante el Villarreal, y se centra en la final de la Liga de Campeones frente al Liverpool, de la que dice que lo importante es "no tener lesionados" y descansar "bien".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"La verdad es que fuimos muy buenos en la primera parte, contundentes, jugando bien, metiendo goles y jugamos con seriedad, y justo lo contrario en la segunda. No hicimos nada en la segunda parte, pero bueno, el fútbol es así", valoró en declaraciones a Movistar Plus tras la última jornada liguera.

"No gestionamos la segunda parte, pero bueno, en el fútbol no puedes gestionar. No pasa nada, es así, no podemos estar contentos con la segunda parte pero lo importante ahora es no tener lesionados, descansar bien y pensar en la semana que viene", matizó.

Zidane también fue cuestionado por la alineación que sacará en el encuentro en Kiev ante el Liverpool el próximo sábado, pero no quiso dar pistas. "Veremos, estamos todos y bien además. Esto es lo más importante, tampoco lo voy a decir. Ni eso. Nada", añadió sobre el dibujo.

"La pena son los dos goles, pero faltaba Luca por jugar de toda la plantilla. Hoy era el día, pero la pena han sido los dos goles", comentó sobre el debut del tercer portero, Luca Zidane. Acerca de si es complicado entrenar a su hijo, Zidane matizó que "para nada". "Es un jugador más y ya está, y lo tomo como eso. En casa es otra cosa", manifestó.

"Creo que la temporada ha sido muy larga y nos queda lo más bonito. Hicimos una temporada, como sabemos, sobre todo en Liga, un poco regular, sobre todo en la primera parte. Queda la final y la vamos a preparar bien, descansaremos bien y luego pensaremos únicamente en ganar la final", concluyó.