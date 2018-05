El padre de Neymar tranquiliza al PSG sobre el futuro de su hijo en el Real Madrid

Al-Khelaifi desvela una conversación tranquilizadora con el padre de Neymar

Culpa a los medios españoles de todos los rumores de su fichaje por el Real Madrid

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha vuelto a salir al paso para desmentir la salida de Neymar del club parisino. Al máximo mandatario no le preocupa lo más mínimo el interés del Real Madrid en el fichaje del crack brasileño y culpa a parte de la prensa española.



Una conversación de Al-Khelaifi y el padre de Neymar ha tranquilizado por completo al presidente parisino. "Su padre me dijo que su futuro está en París", fueron las palabras del presidente en una entrevista concedida a L'Equipe.

"Se queda seguro. Lo he repetido 10.000 veces, se queda. Su padre me dijo: 'Su futuro está en París'. Neymar está cansado de estos rumores. Son los medios de comunicación españoles los que dicen que se irá. Si lo crees, malo para ti, No responderé a esta pregunta siempre. Tiene contrato de cuatro años", dijo el qatarí.

"Nada ni nadie es más grande que el club. Ni el entrenador ni los jugadores. El club siempre será lo primero, es lo más fuerte. Y si alguien no sigue este camino y no es feliz, que se vaya", añadió.

Al-Khelaifi también se refirió a la Champions, donde cree que no han tenido suerte en estos últimos años. "En la Champions juegan muchos factores, como el sorteo. Tuvimos la mala suerte de caer ante el Madrid, que está en la final de nuevo. Después necesitas suerte en el partido. Hasta el minuto 80 de la ida fuimos superiores. En la vuelta sufrimos un duro golpe con la expulsión de Verratti. Además hay que sumar que el Madrid tiene una gran experiencia en esta competición", aclaró.