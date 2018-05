Gallego, "muy satisfecho" por una victoria "de prestigio"

Bilbao, 20 may (EFE).- El entrenador del Espanyol, David Gallego, aseguró que se va de San Mamés "muy contento y satisfecho" de haber acabado la temporada con "una victoria de prestigio" frente al Athletic Club que, además, les da la posibilidad de terminar el curso en undécima posición.

"Decían que éramos dos equipos que no nos jugábamos nada, pero lo cierto es que siempre te juegas mucho porque hay mucha gente detrás. Estoy muy satisfecho con la actitud (de los jugadores) y cómo han interpretado el partido. El esfuerzo ha sido 'top'", destacó el técnico del conjunto blanquiazul.

Gallego se mostró contento con el bagaje obtenido en los cinco partidos en los que ha dirigido al primer equipo -13 de 15 puntos- y aseguró que "lo esperaba" porque sabía que el Espanyol tiene "muy buenos jugadores y una muy buena plantilla".

"¿Por qué no íbamos a competir con el resto de equipos de Primera? Y además competir a lo que queremos nosotros y no el rival. Tenemos un equipo con muchísimo potencial que hasta el último día ha dado el cien por cien", incidió.

Por último, sobre la posibilidad de seguir al frente del Espanyol la próxima temporada, Gallego dijo que a día de hoy solo piensa en "disfrutar de esta victoria" y "a partir de lunes" volver a incorporarse al filial blanquiazul. "El futuro no depende de mí y por eso no me preocupa", concluyó.