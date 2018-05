Ziganda: "Tenía una oportunidad increíble y no ha salido nada bien"

20/05/2018 - 20:16

El entrenador del Athletic Club, José Ángel 'Cuco' Ziganda, ha afirmado que "no ha salido nada bien" en su corta etapa como técnico de la primera plantilla, cargo que dejará de forma inmediata tras una mala temporada que además ha cerrado este domingo con derrota en casa ante el RCD Espanyol (0-1).

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Estoy frustrado, decepcionado, evidentemente triste y muy apenado tras el año que tuvimos. Si hablo como socio, lo veo y pienso que ha sido muy pobre; y, como entrenador, igual. Tenía una oportunidad increíble y no ha salido nada bien", dijo el 'Cuco' Ziganda tras el partido desde la sala de prensa de San Mamés.

"Esto es fútbol, las cosas no salen como uno quiere y hay que aceptarlo. Se encenderán las alarmas, todos estaremos alerta, todos empezaremos de cero y esto seguirá rodando", declaró. "Este partido ha sido un reflejo de lo que ha venido siendo la temporada en casa, y últimamente no fuimos capaces de remontar ni en juego ni en nivel mental, y cualquier golpe nos noquea", añadió Ziganda.

El técnico del Athletic admitió sus deberes inacabados. "El responsable de esto soy yo. No he sido la solución, y soy parte importante de cómo ha ido el año", dijo. "Tengo que analizar cómo ha ido el año y por qué el equipo no ha dado el nivel medio. Espero que después de este año haya sosiego y nuevas expectativas, más tiempo para preparar todo. Quiero pensar que se dará la vuelta a lo de este año, en el que siempre fuimos a contrarreloj, con la soga, y no hemos sido capaces de mostrar nada", manifestó el 'Cuco'.

Ziganda siguió después con su símil entre esta última derrota y el negativo papel de sus pupilos en LaLiga Santander (16ª plaza con 43 puntos). "El año no iba a cambiar de ninguna manera pero también sé que, si hubiéramos sido capaces de jugar bien, iba a ser de otra manera. Enseguida nos pusimos con el gol en contra", expresó.

"En el primer tiempo hemos estado bien, hemos corrido y el Espanyol solo con el gol ha sido capaz. Hemos hecho un desgaste que luego pagamos. En el segundo tiempo, quieres arriesgar y corres; pero parece que no vas a ningún lado. Es más la sensación de decepción del jugador que el hecho de no correr. No estamos en un nivel para cambiar el partido a equipos con otra dinámica", concluyó.