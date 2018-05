Xabi Alonso: "En esta 'Champions' han pasado cosas tan inesperadas que me espero cualquier cosa"

21/05/2018 - 12:44

El exjugador español Xabi Alonso ha destacado que "lógicamente" el favorito en la final de la Liga de Campeones es el Real Madrid debido a su trayectoria ganador de los últimos años, pero ha avisado de que se espera "cualquier cosa" tras comprobar las "cosas tan inesperadas" que han pasado en la presente edición del torneo.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Para mí es una final especial porque son dos clubes con los que tengo un vínculo muy fuerte. Estuve cinco años en cada club y en los dos gané la 'Champions'. Es muy, muy especial para mí. Puede pasar de todo. En las diferentes fases de la 'Champions', tanto cuartos como semifinales, han pasado cosas tan inesperadas que me puedo esperar cualquier cosa en la final", analizó Alonso en declaraciones facilitadas por 'Best of you'.

El tolosarra avanzó que "el Madrid no va a cambiar su forma de jugar por el Liverpool". "Durante estos últimos años tienen una forma de jugar muy definida, los jugadores la saben interpretar muy bien y, además, en los partidos grandes es cuando mejor están jugando, cuando más se crecen. Seguro que en la final se va a ver un gran Real Madrid", avisó.

En cuanto a su rival, avisó de que el Liverpool "sabe que es una gran oportunidad". "Van a tener que hacer probablemente el partido perfecto para ganar la final. En situaciones de uno contra uno son muy buenos. Buscan un fútbol muy directo por dentro, pero no por fuera, con pequeñas asociaciones muy rápidas. Eso es muy difícil de defender", advirtió.

En cualquier caso, el internacional español recalcó que "lógicamente el favorito es el Madrid por la trayectoria en los últimos años". "El Liverpool sería más sorpresa, pero una final entre dos equipos que tienen tanta historia en 'Champions' no vale para nada eso", dijo, añadiendo que los jugadores del club británico "no van a poder competir en experiencia ni en cómo preparar una final".

"El Real Madrid está haciendo historia y sería hacerla todavía más grande. Es increíble lo que están haciendo. Me quedo sin palabras con Zidane. Poder ganar tres 'Champions' en dos temporadas y media... Te lo cuentan hace unos años y dices que es imposible. Pero lo está haciendo, probablemente no se está valorando lo suficiente", alabó al técnico francés.