Lista de España para el Mundial de Rusia: Lopetegui deja fuera a Morata con Monreal como gran sorpresa

España irá al Mundial con tres delanteros: Costa, Rodrigo y Aspas

Morata dejará su vacante para que España acuda con ocho defensas

La otra gran duda del lateral izquierdo se ha resuelto a favor de Monreal

Julen Lopetegui, junto a Paloma Antoranz, jefa de prensa de la selección, al anunciar la lista. Imagen: Reuters

Julen Lopetegui ha ofrecido este lunes la lista definitiva de 23 futbolistas que jugará el Mundial de Rusia. Sin grandes sorpresas, en el capítulo de los que sí estarán destaca Monreal, que se daba por descartado. En el apartado de los que no estarán, lo más llamativo ha sido la ausencia de Morata, aunque también ha habido otras igualmente noticiosas.

Y es que Julen Lopetegui se lleva tres (Costa, Aspas, Rodrigo) y no cuatro delanteros. El del Chelsea no estará entre ellos tras un mal arranque de año. El entrenador ha preferido viajar al torneo con ocho defensas y no con siete, como se había barajado antes de este anuncio.

La lista completa de 23 convocados es:

Porteros: De Gea (Manchester United), Kepa (Athletic), Reina (Nápoles)

Defensas: Carvajal, Sergio Ramos, Nacho (Real Madrid), Azpilicueta, Monreal (Arsenal) Jordi Alba, Piqué (FC Barcelona), Odriozola (Real Sociedad).

Medios: Isco, Asensio, Lucas Vázquez (Real Madrid), Busquets, Iniesta (FC Barcelona), Koke, Saúl (Atlético de Madrid), Thiago (Bayern de Múnich), Silva (Manchester City).

Delanteros: Diego Costa (Atlético), Rodrigo (Valencia) e Iago Aspas (Celta de Vigo).

Este elenco ha sido casi el mismo que se filtró ayer al mediodía, cuando, durante los ensayos de la rueda de prensa, se supieron los nombres de los elegidos. Sólo ha habido un cambio con respecto al desliz: Marcos Alonso se ha caído y ha entrado Monreal

El Real Madrid es el club que más futbolista aporta, con seis integrantes. Le siguen el Barça con cuatro y el Atlético con tres.

Chelsea, Arsenal Celta, Athletic, Manchester United, Nápoles, Bayern y City aportan un miembro cada uno.

Mañana martes la RFEF informará de los tres sub21 que se incorporarán temporalmente a esta lista para compensar que los internacionales del Real Madrid no se unirán al grupo hasta el 5 de junio, dos días después del primer amistoso. Los blancos tendrán permiso especial por su presencia en la final de la Champions.

"¿Morata? Es un trago complicado"

Lopetegui ha explicado las ausencias y lo complicado que ha sido para él dejar a cada uno de los hombres que barajó incluir, pero que ahora ha descartado. Entre ellos, Morata es quizá el que más le ha costado apartar del camino a Rusia

"Es un trago complicado dejar fuera a jugadores que nos han ayudado a estar en el Mundial. Desgraciadamente no van a poder estar. Hay que cerrar la lista. Es la lista que más nos podía ayudar y por eso la hemos elegido", ha dicho el seleccionador cuestionado precisamente sobre la ausencia de Morata, con el que no ha confirmado ni desmentido que haya hablado.

"He hablado con los que tenía que hablar. No lo voy a hacer público", ha insisitdo

"Más que hablar de los que no están, quiero centrar el tiro en los que están. No hay motivos negativos, sino motivos positivos de por qué hay otros compañeros que están mejor. ¿Morata? Es verdad que ha tenido un final de temporada complejo. Podría haber venido, pero hay otros compañeros que nos han convencido más", ha dicho.

Además, en cuanto a las dudas, Lopetegui ha dejado claro que aún las tiene. Una de ellas ha sido la del lateral izquierdo, donde se ha debatido entre entre Monreal y Marcos Alonso.

"He tenido varias dudas. Cerrar una lista de 23 no es sencillo. Tienes la sensación de que hay jugadores que deberían haber venido aun después de hacer la lista. Si me preguntas por Monreal, te diré que viene él porque nos ha ayudado en estos tiempos", ha zanjado.