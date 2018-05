Morata y Vitolo se quedan fuera del Mundial en el último momento

21/05/2018 - 14:11

Vitolo Machín y Álvaro Morata se quedaron definitivamente fuera de la lista del seleccionador Julen Lopetegui para el próximo Mundial de Rusia, dos figuras que se volvieron piezas indiscutibles en 'La Roja' con la llegada del guipuzcoano pero que, tras una temporada aciaga por las lesiones y por el bajo rendimiento, han abierto paso a otras revelaciones del fútbol español.

Ambos futbolistas han ido reduciendo su presencia con la selección española en una temporada de más a menos. Parecían contar con la confianza del seleccionador, Julen Lopetegui, entrando habitualmente en las convocatorias y teniendo minutos importantes durante la fase de clasificación al Mundial.

La salida de Álvaro Morata del Real Madrid y su llegada al Chelsea parecía tener como causa principal la intención del delantero de tener más minutos para estar en el Mundial. Además, contaba con el antecedente de su salida a la Juventus, un cambio de aires que le fue tan bien que hasta el conjunto blanco apostó por su regreso.

Sin embargo, pese a un buen comienzo con el equipo 'blue', en cuanto este empezó a caer en la irregularidad, el madrileño fue víctima de su entrenador, un Antonio Conte que le fue poco a poco apartando de los onces, lastrado también por problemas físicos en la espalda, y por el fichaje en el mercado de invierno de Olivier Giroud. Mientras se quedaba sin minutos y sin marcar, sus 'rivales' Iago Aspas y Rodrigo Moreno lo hacían con facilidad.

En el caso de Vitolo, el canario fue uno de los indiscutibles con la llegada de Julen Lopetegui, que le colocó como un titular fijo en el inicio de la fase de clasificación, en la que fue uno de sus mejores valores desde la banda.

El extremo vio una oportunidad de oro en la oferta del Atlético de Madrid para asegurarse su presencia en Rusia, pero ante la sanción al conjunto rojiblanco, se marchó cedido hasta 2018 a la UD Las Palmas, donde el mal juego del equipo y las lesiones le mermaron sensiblemente.

A su llegada al Atlético, tuvo el problema de tener que ponerse al nivel que exige Diego Pablo Simeone. Vitolo no logró rendir en las oportunidades que se le concedieron y vio alejarse el tren mundialista cuando no fue llamado para los amistosos de Alemania y Argentina. Su mejoría desde entonces el último mes y medio le hizo albergar unas esperanzas que no se han confirmado. El mejor rendimiento de Lucas Vázquez y de Marco Asensio tampoco le han 'ayudado'.

En la lista de 23 futbolistas también destaca la ausencia de Sergi Roberto, futbolista reconvertido tras la falta de oportunidades como mediocentro y que fue la primera elección de Julen Lopetegui en el lateral derecho en su debut frente a Bélgica. Sin embargo, la reciente irrupción del 'txuri urdin' Álvaro Odriozola le ha cerrado las puertas de la selección.

La salida de Dani Alves del Barcelona le sirvió a Sergi Roberto para afianzarse en el lateral derecho. Esta temporada, la falta de adaptación de Nelson Semedo, también desconvocado por Portugal, le ha permitido ser indiscutible en el esquema de Ernesto Valverde, aunque la cantidad de minutos no parece ser un argumento convincente para que le priorice el seleccionador nacional.