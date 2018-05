Xabi Alonso: "El Liverpool tiene que hacer un partido casi perfecto para ganar al Real Madrid en Kiev"

"El Real Madrid es favorito por la trayectoria de los últimos años"

"No sé si Klopp prepara sorpresas, pero estará analizándolo todo al detalle"

Xabi Alonso, en la agencia Best of You donde concedió su entrevista. Imagen: Best of You

Aunque colgó las botas en el Bayern de Múnich, Xabi Alonso tiene el corazón dividido en tres trozos. Uno es blanquiazul, como su Real Sociedad. Otro es blanco, como su Real Madrid. El tercero es rojo, pero no un rojo común. Es red. Como su Liverpool. El sábado, dos de esas mitades estarán enfrentadas: la madridista contra la inglesa. Kiev será el escenario de esta batalla tan emocional.

La final de la Champions es para el de Tolosa una cita única ante la que le cuesta decantarse, aunque no duda en afirmar que el Real Madrid "es favorito por la trayectoria de los últimos años". Una afirmación que no resta peligro al Liverpool. Con Klopp en el banquillo el riesgo a perder siempre está presente, aunque Xabi sabe que el Liverpool tendrá que hacer "un partido perfecto" para llevarse la orejona a Anfield.

Así lo dice en una entrevista facilitada por su agencia de representacion, por Best of You.

"Van a tener que hacer probablemente el partido perfecto para ganar la final. En situaciones de uno contra uno son muy buenos. Buscan un fútbol muy directo por dentro, pero no por fuera, con pequeñas asociaciones muy rápidas. Eso es muy difícil de defender", aseveró en unas declaraciones en las que también avisa de que la obsesión de Klopp será también un factor importante.

"No sé si estará preparando alguna sorpresa, pero seguro que lo está analizando al detalle todo. Ya sabemos cómo es", insistió el exmediocentro, quien también se deshizo en piropos hacia Zidane y la opción de convertirse en un técnico legandario. En el Real Madrid. En el fútbol mundial.

"El Real Madrid está haciendo historia y sería hacerla todavía más grande. Es increíble lo que están haciendo. Me quedo sin palabras con Zidane. Poder ganar tres Champions en dos temporadas y media... Te lo cuentan hace unos años y dices que es imposible. Pero lo está haciendo, probablemente no se está valorando lo suficiente", concluyó Xabi.