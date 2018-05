Klopp: "La experiencia no lo es todo en el fútbol e intentaremos igualarlo con ganas"

21/05/2018 - 17:44

El entrenador del Liverpool, Juergen Klopp, reconoció que el Real Madrid, su rival el próximo sábado en la final de la Liga de Campeones, es "un equipo de clase mundial" y que cuenta con "más experiencia", pero avisó de que esto último "no lo es todo en el fútbol" y que tratarán de equilibrarlo con "ganas", resaltando que el objetivo es ser "atrevidos" en Kiev porque es lo que les ha llevado hasta allí.

LIVERPOOL (INGLATERRA), 21 (Reuters/EP)

"Ellos tienen más experiencia, eso es un hecho. Si hubiese un mercado de experiencia, ellos lo venderían porque serían incluso más ricos de lo que ellos ya lo son. La experiencia es muy importante en la vida, pero no es lo único importante en la vida y especialmente en el fútbol", señaló Klopp este lunes en rueda de prensa en Anfield.

El germano tiene claro que ser más experimentado en este tipo de partidos "es una ventaja". "Pero tú puedes equilibrar esto con ganas, preparación o actitud en el trabajo y eso es por lo que me encanta el fútbol. Tenemos nuestra propia experiencia, no esa positiva de haber ganado las dos últimas 'Champions' o algo así, pero hicimos la nuestra propia", añadió.

Por ello, el preparador 'red' pidió saltar al campo del Olímpico de Kiev a darlo todo. "Tenemos que intentar rendir a un nivel en el que quizás la gente diga que no es posible, pero que lo es", advirtió. "Hicimos todas las cosas que necesitamos para este partido varias veces ya en el torneo y ahora tenemos que hacerlo otra vez, contra un equipo realmente fuerte", afirmó.

"No soy psicólogo, pero si alguien me dijese constantemente que todo es diferente en el siguiente me pondría nervioso. Tenemos que manejar la situación y tenemos que hacerlo como una oportunidad, porque es lo que es y nada más", remarcó.

Klopp ha perdido cinco finales, entre ellas una de Liga de Campeones y una de Liga Europa, pero tiene claro que no puedes "afrontar un partido de fútbol sin saber que es posible que lo pierdes". "Experimenté, con demasiada frecuencia, esa situación, pero sigo vivo y sigo siendo una persona feliz, aunque no hace que ese momento sea mejor", admitió.

"Intentaremos, de una forma muy positiva, todo para mostrar a los chicos por qué tiene sentido ser realmente atrevidos en el partido. Es lo que hicimos en los otros. No fue fácil serlo contra el Manchester City y la Roma, tanto aquí como allí, pero los chicos lo hicieron. Mientras hicimos eso, siempre estuvimos realmente en el partido, pero cuando intentamos defender el resultado un poco, estuvimos más o menos fuera", prosiguió el técnico alemán.

De todos modos, el exentrenador del Borussia Dortmund también dejó claro que si hubiese intentado "jugar como el Bayern, el Barcelona o el Real Madrid" les habrían "eliminado en la fase de grupos". "Así que tenemos que ser más enérgicos que los otros equipos porque tenemos una falta de experiencia", remarcó.

"Mi esposa ya me dijo que soy una especie de drama en el fútbol, siempre es hasta el último segundo, ya sea en partidos específicos o en la temporada. No me gusta demasiado, pero obviamente es cierto", bromeó Klopp.

"El Real Madrid es un equipo de clase mundial, nosotros somos un equipo 'top', todavía hay una diferencia y si no estás en el mismo nivel tienes que hacer más, invertir más, y hacer más puede llevar a errores, pero no creo que en este momento haya alternativas a esto y por eso hacemos lo que hacemos", subrayó.