Un proyecto pendiente de Griezmann y con el fichaje de Rodri

Madrid, 21 may (EFE).- El Atlético de Madrid apura sus últimas horas de la temporada, con el amistoso de este martes en Nigeria como cierre final, con la mirada ya en el nuevo proyecto, pendiente del francés Antoine Griezmann, con la intención de ampliar contrato a Jan Oblak y con un fichaje ya asegurado: el medio Rodri Hernández.

"Nosotros queremos mucho a Griezmann. Sabemos que si él sigue seguiremos siendo mucho más competitivos. Ya hablé un montón de veces de lo que pienso de él. Ojalá resuelve lo que él crea mejor para su crecimiento y acá en el club y en la gente tiene un apoyo incondicional", valoró su técnico, Diego Simeone, sobre el atacante nada más terminar el último encuentro oficial frente el Eibar.

Con la pretensión del Barcelona de ficharle, el club rojiblanco inició hace meses una ofensiva para convencer a Griezmann para su permanencia en el Atlético de Madrid tanto económicamente, con una millonaria oferta para su ampliación de contrato -el actual concluye en 2022-, como deportiva y socialmente.

Desde el "si fuese hincha haría todo lo posible para no perder a Griezmann" que pronunció Simeone el pasado 17 de febrero hasta las constantes declaraciones de su compañeros, la frase de la final de la Liga Europa en la que el técnico aseguró que no tenía "dudas de que todavía hay situaciones que lo pueden acercar" a seguir o la petición de Diego Godín y Gabi Fernández al público para apoyar al atacante en el encuentro de este domingo tras unos primeros pitos que afectaron visiblemente al internacional francés en el partido.

La decisión de seguir o no es de Griezmann. El Atlético ya ha advertido e insistido al Barcelona, además de a través de un comunicado, que no negociará un posible traspaso del francés, con lo que si el equipo azulgrana le quiere fichar tendría que pagar la cláusula de rescisión de 100 millones de euros a partir del 1 de julio. Hasta entonces, será de 200 millones.

El futbolista ya anunció hace unos meses que su futuro se resolvería antes del Mundial de Rusia 2018, que comienza el próximo 14 de junio. Cuatro días antes viajará con su selección a ese país. El próximo miércoles quedará concentrado su equipo nacional en las instalaciones de Clairefontaine para iniciar su preparación.

Su valor es incalculable para el Atlético. Lo demuestran sus cualidades en cada partido, su definición, su conducción, su fútbol, su talento, incluso su innegociable sacrificio defensivo por cada balón, y lo reafirman de forma tangible sus números desde su llegada, máximo goleador en cada uno de los cuatro años en el club.

Ha marcado 112 goles en 209 partidos, con una media de 0,53 por duelo. De las últimas grandes referencias ofensivas del Atlético, sólo Radamel Falcao promedia mejores números que él (0,76 con 70 tantos en 91 choques). El resto, no. Ni Diego Forlán (0,48) ni Diego Costa (0,44) ni Kun Agüero (0,43) ni Fernando Torres (0,31).

Ese es uno de los puntos esenciales que marcan la configuración del nuevo proyecto del Atlético, como lo es también el portero Jan Oblak, al que el club pretende ampliar el contrato y la cláusula. "Siempre queremos que los mejores futbolistas sigan con nosotros para seguir creciendo ellos individualmente y nosotros colectivamente con nuestro equipo. Es el mejor portero del mundo, lo tenemos nosotros y ojalá él esté feliz acompañando este crecimiento del club", valoró este domingo Simeone tras el 2-2 con el Eibar.

Oblak, salvo sorpresa, seguirá en el conjunto rojiblanco, que ya tiene un fichaje asegurado para el próximo curso: el medio centro Rodri Hernández, procedente del Villarreal, canterano del Atlético de Madrid y un refuerzo prometedor y de garantías para esa posición. A sus 21 años, ha jugado ya 84 partidos con el conjunto amarillo.

En ese sentido, el Atlético defiende su honestidad en la operación, después de las declaraciones de este lunes de Fernando Roig, presiente del Villarreal y que dijo: "Se ha llegado al mejor acuerdo para las tres partes, con un club que habla mucho, pero que también hace cosas diferentes de las que habla, pero así es la vida y es el fútbol, por lo que lo aceptamos con deportividad y ya está".

No citó expresamente al Atlético, que será el destino de Rodri, pendiente de la oficialidad de un fichaje que se da por hecho por todas las partes, y que, según fuentes conocedoras de la operación, se dirigió al Villarreal para saber la situación del jugador, entabló una negociación y selló un acuerdo entre las tres partes por un importe superior a la cláusula más varios bonus por objetivos.

Además, según las mismas fuentes, Fernando Roig Nogueroles, consejero delegado del club amarillo, transmitió entonces un agradecimiento formal al Atlético por su actuación durante la operación para el fichaje de Rodri, el primero del nuevo proyecto.

En cuanto a las bajas, una es segura para la próxima campaña, Fernando Torres, que cierra su paso por el equipo de su vida con 404 partidos y 129 goles. El atacante termina contra el próximo 30 de junio. "Ahora me sentaré a analizar las ofertas, no tengo nada decidido, a partir de ahora las próximas semanas podremos anunciarlo. En estos momentos no hay nada decidido ni ninguna preferencia, nada claro", valoró el domingo el atacante madrileño.

En cuanto al resto de la plantilla, todos tienen o tendrán contrato en vigor para el nuevo curso: el portero Axel Werner (2021), los defensas Juanfran Torres, a falta del anuncio oficial de su acuerdo de renovación para 2019, Sime Vrsaljko (2022), Diego Godín (2019), Filipe Luis (2019), Stefan Savic (2020), Lucas Hernández (2022) y José María Giménez (2020); los centrocampistas Thomas Partey (2022), Koke Resurrección (2024), Gabi Fernández (2019), Saúl Ñíguez (2026) y Víctor Machín, 'Vitolo' (2022); y los delanteros Ángel Correa (2019), Kevin Gameiro (2020) y Diego Costa, cedido hasta el 30 de junio por el Chelsea y que será fichado en propiedad por el Atlético este verano por tres temporadas más.

En el caso de alguno de ellos, el verano marcará su futuro, como Kevin Gameiro, sin el protagonismo esperado en este curso, con 36 partidos jugados en esa campaña, 19 de titular, y once goles, aunque sin minutos en los dos últimos choques frente al Marsella y el Eibar, o Vrsaljko, que se planteó marcharse el pasado mes de enero, aunque después se hizo con la titularidad y fue renovado hasta 2022.