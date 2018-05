Lopetegui: "Agradezco el gesto de Morata, no me sorprende"

Las Rozas (Madrid), 22 may (EFE).- El seleccionador nacional, Julen Lopetegui, agradeció al delantero del Chelsea inglés Álvaro Morata su gesto de apoyo al equipo después de conocer que no estaba entre los 23 convocados para el Mundial de Rusia y dijo que "no le sorprende" su actitud.

"Agradezco el gesto de Álvaro pero no me sorprende, son gestos que se hacen desde el corazón y más en una situación difícil como es perderse el Mundial", comentó Lopetegui momentos después de firmar la renovación de su contrato hasta después de la Eurocopa 2020 junto al nuevo presidente de la Federación Española (RFEF), Luis Manuel Rubiales.

Morata envió ayer, tras hacerse pública la convocatoria, un mensaje de apoyo, ánimo y suerte para la selección en el Mundial.

Lopetequi, que tiene previsto citar hoy a siete jugadores de la selección sub-21 para sumarse a la preparación de la absoluta hasta que se incorporen los madridistas después de la final de la Liga de Campeones, acepta "con naturalidad que hay muchísimas opiniones que no están de acuerdo" con él sobre la relación de elegidos.

"Hemos tratado de tomar las decisiones mejores y a partir de ahí mi aceptación máxima de cualquier opinión, pero estamos centrados en lo que tenemos que hacer. Los entrenadores aprendemos a no imaginar demasiadas cosas. No hay ni listas buenas ni listas malas, hay que hacerlas buenas", añadió.

Preguntado por la denuncia en la Federación Italiana de Fútbol contra el portero del Nápoles Pepe Reina, incluido en la relación de convocados para el Mundial, por mantener presuntamente relaciones de amistad con personas vinculadas a la mafia napolitana, Lopetegui señaló que "no hay certeza de nada".

"Es un excelente portero y chaval", sostuvo el técnico, mientras el presidente de la RFEF, Luis Manuel Rubiales, mostró toda su confianza al jugador".

"Es un jugador de la selección, le mostramos toda nuestra confianza. No tenemos otra que confiar en él y no darle más importancia a esto. Quiero pedir un acto de responsabilidad para todos. No debemos entrar en este tipo de cuestiones porque se pude hacer más daño", agregó.