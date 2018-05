Carvajal: "Cuando salió el PSG, pensé: '¿joder, no somos tan malos, no?'"

Madrid, 22 may (EFE).- Dani Carvajal, defensa del Real Madrid, recordó este martes cómo se sintió el vestuario de su equipo cuando se dio por claro favorito al París Saint Germain en los octavos de final de la Liga de Campeones y declaró que pensaron que el conjunto blanco no era tan malo como parecía.

El lateral derecho del cuadro madridista reconoció que la eliminatoria frente al cuadro francés fue clave en la temporada. En esos momentos estaban lejos del primer puesto en la Liga y fueron eliminados por el Leganés en la Copa del Rey. A pocos días de la final ante el Liverpool, Carvajal habló sobre los momentos cumbre del curso.

"La eliminatoria de París fue clave. En Liga estábamos a muchos puntos, estábamos fuera de Copa y en marzo podríamos habernos ido de vacaciones. Pero fue un golpe de autoridad en toda Europa. Desde que salió el sorteo hasta la eliminatoria no parábamos de ver goles de Cavani, Mbappé... al final nos echamos a reír y pensamos: ¿joder, no somos tan malos, no? Dejamos que ellos hablasen fuera del terreno de juego pero al final lo que vale es lo de dentro", declaró.

Carvajal, que dijo estar "muy bien físicamente" para afrontar la final frente al Liverpool, indicó que con la plantilla que tiene el Real Madrid, el club blanco tiene que ser "ambicioso" e ir a por más títulos.

Cuestionado por si para el Real Madrid puede ser un fracaso de temporada en el caso de no ganar al Liverpool, fue contundente y negó esa afirmación:

"Cualquier equipo habría querido estar en Kiev. Para nosotros estar en la final es mágico. Si no la ganas, no sería justo que nos dijeran que es un fracaso. Es un partido, son 90 minutos y puede ganar cualquiera. Si no la conseguimos, entraremos con la cabeza alta en el vestuario", declaró.

"Tenemos ganas, presión ninguna. Hay que disputar la final y competir. El equipo esta semana se ve con esa magia en los ojos y mariposas en el estómago. Para nosotros es un gran día, esperemos levantar la Copa y competir al máximo", señaló.

"Presión ninguna, ni ellos ni nosotros. Es algo para disfrutar. Si ellos pierden no será un fracaso y si perdemos nosotros, creo que tampoco. La presión puede ser el miedo escénico, no poder perder. Pero que caiga de nuestro lado y ojalá que podamos ganar la cuarta", agregó.

Asimismo, recordó que disputará su cuarta final y que en la primera que jugó no notaba la falta de "experiencia" y sí las ganas. Sin embargo, confirmó que tiene aún "más ganas" para el choque ante el Liverpool que cuando ganó su primera Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

"Hay jugadores como Cristiano que han ganado muchísimos premios y estar en otra final demuestra el hambre que tenemos. No voy a cuestionar quien tiene más hambre, pero nosotros vamos a ir a muerte".

Cuestionado por si jugará con miedo a lesionarse y perderse el Mundial de Rusia, manifestó que disputará el encuentro ante el Liverpool con la máxima intensidad: "Es una final de Champions y no puedes pensar más allá. Si te lesionas, te lesionas, son gajes del oficio. Nadie va a pensar en lesionarse en una final de la Champions", comentó.

También habló sobre Gareth Bale y explicó que su entrenador, Zinedine Zidane, tendrá muy difícil hacer una alineación:

"Garteh es un jugador fantástico. Ahora mismos está en un momento de forma fabulosos. Aporta potencia, velocidad y gol. Se lo está poniendo complicado al míster, que tiene que tener un come cocos importante para sacar un once el sábado", indicó.

Por último, analizó al Liverpool: "Es un gran equipo en la transición, somos equipos con patrones de juego parecidos. El partido lo va a marcar las perdidas tontas en medio campo que pueden provocar contras. Hay que intentar tener el balón controlado en todo momento y presionarles. Nosotros presionando arriba podemos hacerles daño", finalizó.