Isco: "Tenemos que pensar en el Liverpool lo justo y necesario"

22/05/2018 - 15:00

"Vamos a disfrutarla y a intentar ganar de cualquier manera"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El centrocampista del Real Madrid Francisco 'Isco' Alarcón aseguró que se fijarán en su próximo rival en la final de la Liga de Campeones, "lo justo y necesario", ya que deben centrarse en el "estilo" que les ha llevado tan lejos en el torneo continental, en un encuentro decisivo donde la "diferencia estará en los detalles".

"Tenemos que pensar en ellos lo justo y necesario. Debemos hacer nuestro fútbol, con nuestro estilo que es el que nos ha llevado a la final. Ellos también tienen que preocuparse de nuestros futbolistas. Al final, a partido único la diferencia estará en los detalles", señaló Isco durante el día de atención a medios celebrado en Valdebebas.

El centrocampista del Real Madrid sí valoró el "fútbol atractivo" que maneja el equipo dirigido por Jurgen Klopp, así como consideró un "sueño" ganar la tercera Liga de Campeones consecutiva. "Todos los clubes se pelean a muerte cada temporada por la 'Champions'. Nosotros tenemos una relación especial con ella y ojalá podamos culminarla de buena manera", confió.

Isco negó una presión añadida a esta cuarta final en cinco años, argumentando que "presión por jugar una final siempre hay" ante un evento que "ven millones y millones de personas". Pese a esta situación, el internacional con España espera ver un "partido bonito" donde el objetivo será "intentar ganar de cualquier manera".

La situación de Isco bien ha cambiado respecto a su llegada al Real Madrid, algo que ya se vio en la final de Cardiff al salir de inicio. "A todos los rumores de que 'Isco se va, Isco no está contento' siempre he dicho que estoy muy contento en el Real Madrid y que vine para estar muchos años. Vine muy joven y lógicamente he madurado hasta llegar a ser mejor jugador y más completo", valoró.

"QUEDARME EN EL REAL MADRID HA SIDO UNA DECISIÓN CORRECTA"

"Siempre sacan de contexto las palabras, por eso me gusta hablar tan poco con la prensa. En ningún momento dije que aquí no me sentía importante. Obviamente, sí me siento, he jugado muchísimo esta temporada, jugando octavos, cuartos y semifinales", añadió el malagueño, quien se alegró por haber tomado la "decisión correcta" de seguir en el Real Madrid.

Para esta nueva final, Isco confía en partir nuevamente de inicio en un partido muy atractivo para los futbolistas puesto que tiene "mucha repercusión y quieres jugarlo". Sin embargo, restó importancia al hecho de que Zidane no le incluya de inicio, argumentando que el técnico francés cuenta con una "plantilla gigante".

"Lo importante es que estemos todos juntos, tanto los titulares como los que se queden en el banquillo. Necesitamos estar todos enchufados porque si ganamos la Champions es por todos, no sólo por los once que juegan al principio", consideró el centrocampista.

Por otro lado, Isco habló de su actual técnico, cuya trayectoria en los dos años y medio que lleva dirigiendo al cuadro blanco deja "pocas palabras que decir". "Al final, ha sido uno de los mejores jugadores de la historia. Cualquier cosa que te diga o cualquier consejo te lo quedas para tí. Se nota cómo ha gestionado la plantilla", comentó.

Finalmente, el de Benalmádena se pronunció sobre su primera convocatoria para un Mundial, explicando que era "un sueño desde pequeño", y la reciente renovación del seleccionador, Julen Lopetegui, quien decidió contar con Isco incluso cuando el jugador no contaba con minutos en el Real Madrid. "Desde siempre ha sido importante para mí. Fue mi entrenador en categorías inferiores de la selección y desde entonces me ha dado su confianza, que es lo importante", concluyó.