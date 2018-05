Kroos: "Nuestra motivación será tan alta como la del Liverpool"

22/05/2018 - 15:09

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, ha reconocido que en el vestuario blanco reina la "confianza" de cara a la final de la Liga de Campeones, pero ha apuntado que es importante que eso no "reste motivación" frente al Liverpool, quien llegará liderado por el "impresionante" Mohamed Salah.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Tenemos confianza por nuestra experiencia, pero es importante que la confianza no nos reste motivación. Y creo que ha sido así porque si no, no hubiéramos llegado hasta otra final eliminando a PSG, Juventus y Bayern. Nuestra motivación será tan alta como la del Liverpool", avisó Kroos durante el día de atención a medios del Real Madrid.

El germano avisó de que "siempre es duro" jugar contra los equipos dirigidos por su compatriota Jürgen Klopp. "Tuvimos muchos problemas cuando yo jugaba en el Bayern y él entrenaba al Borussia Dortmund. El sábado espero más de lo mismo. Sus equipos siempre son agresivos, te presionan mucho y pueden hacerlo duran los noventa minutos. Estarán muy motivados, pero tendremos nuestras oportunidades para ganar", analizó.

Preguntado por Salah, el centrocampista reconoció que "es impresionante el número de goles que ha marcado en una liga como la Premier", agregando que "también ha demostrado con creces su calidad en la Liga de Campeones".

"Es un jugador muy bueno que nos puede poner en dificultades y tendremos que encontrar soluciones para pararle a él, pero también al resto del equipo como a Firmino y Mané. Tenemos que centrarnos en el Liverpool, no en un solo jugador", dijo Kroos, añadiendo que no tiene "motivos para estar nervioso". "Tengo mucha confianza en mí y en mi equipo. Solo es fútbol", resumió.