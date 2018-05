Carvajal: "No será un fracaso si no conseguimos ganar la Champions"

22/05/2018 - 15:16

El jugador del Real Madrid Daniel Carvajal negó que fuera un "fracaso" si el conjunto blanco no consigue ganar la Liga de Campeones frente al Liverpool, asegurando que de esta temporada no hay que "salvar nada", aunque el equipo tiene ganas de "dar un golpe sobre la mesa".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"No creo que haya que salvar nada. El campeonato nacional no se nos ha dado bien, es una realidad. Nosotros hubiésemos querido quedar cerca pero hemos 'pinchado' mucho. Y llegar a la final no es nada fácil. Nosotros vamos a disfrutarla y competirla. Ojalá caiga de nuestro lado, pero no será un fracaso si no lo conseguimos", explicó Carvajal este martes durante el Open Media Day.

Para el lateral derecho del Real Madrid, todas las finales "tienen un sabor especial". En esta cuarta que disputa desde que llegase en 2013 al conjunto blanco, esta incluso tiene un valor doble puesto que es el momento de "dar un golpe sobre la mesa". "Después de muchas críticas y muchos altibajos, nosotros queremos culminar la temporada y queremos resarcirnos", explicó.

Sin embargo, este valor que entrega el madrileño a la tercera final consecutiva en la Liga de Campeones no supone una mayor tensión, entendiendo que en todas las anteriores hubo presión porque "las vives en el presente". "Recuerdo Lisboa, Milán y Cardiff y todas me parecieron difíciles. En todas ellas te cuesta dormir, y Kiev no creo que sea menos", valoró.

"TODO LO QUE NOS DICE ZIDANE LO RECIBIMOS CON LOS OJOS COMO PLATOS"

Respecto al rival, Carvajal aseguró que "no va a ser nada fácil" ante un equipo que les "va a exigir muchísimo". El futbolista blanco recordó que ante el Villarreal en la última jornada de la Liga Santander fue una buena prueba ya que "juegan parecidos". "Es un equipo rápido, joven e intentaremos contrarrestar sus armas con las nuestras", reconoció.

Uno de los grandes artífices de que el Real Madrid dispute su tercera final consecutiva es gracias a su técnico, Zinédine Zidane, quien "impone muchísimo respeto" con sus antecedentes como futbolista y donde sus consejos son aceptados por la plantilla "con los ojos como platos".

Carvajal afirmó que el entrenador francés mantiene la misma actitud que desde "el primer día". "Zidane es un tío tranquilo, amable y tiene claro lo que quiere de nosotros para la final, todo ello con su estado anímico siempre de felicidad. Eso es bueno porque no nos transmite intranquilidad", confesó.

Por otro lado, habló de su compañero Keylor Navas, jugador clave en varios partidos del Real Madrid esta temporada y a quien el vestuario quiere "muchísimo". "Es un futbolista que nos ha dado muchos puntos, y eso siendo portero, que es muy difícil. Pero además, a cualquier persona que le preguntes sobre Keylor te va a decir que es una persona fabulosa", subrayó.

Finalmente, el defensa español no ocultó su alegría por viajar con España al próximo Mundial de Rusia, aunque "ahora toca pensar en la final de 'Champions'. "Para mí, estar en el Mundial es algo maravilloso. Me siento súper orgulloso. Mi familia, amigos y toda la gente que me conoce sabe que para mí es mágico vivir mi primer Mundial", valoró.