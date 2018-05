Asensio: "Será una final complicada"

Madrid, 22 may (EFE).- Marco Asensio, centrocampista del Real Madrid, aseguró este martes que la final de la Liga de Campeones que disputará su equipo ante el Liverpool será "muy complicada".

El medio del conjunto blanco declaró tener "mucha ilusión" de poder disputar otra final y reconoció que no será fácil lograr el tercer título consecutivo por el potencial de su rival.

"Tenemos muchas ganas y mucha ilusión de poder disputar otra final. Será un partido complicado, el Liverpool viene de disputar una gran 'Champions' y está en una buena dinámica", comentó.

Además, recordó la final de la pasada temporada que ganó el Real Madrid al Juventus y destacó el momento en el que marcó el gol que cerró el marcador:

"Fue muy bonito. Fue el último gol del partido y lo sentenciábamos. Fue un momento muy emocionante. He visto el gol bastantes veces. Miraré siempre ese gol con mucha ilusión", reconoció.

Por último, habló sobre los mejores momentos que ha vivido esta temporada en la Liga de Campeones y resaltó su encuentro ante el Bayern Múnich en el estadio del conjunto alemán.

"Casi no podría destacar ningún momento, he tenido varios buenos, pero el gol en Múnich fue muy importante para nosotros porque nos llevamos un buen resultado para afrontar con seguridad la vuelta. Ese gol, esperé que Lucas me la diese y se me pasaron muchas cosas por la cabeza sobre qué hacer. Decidí cruzar el balón y marqué", concluyó.