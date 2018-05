Cristiano Ronaldo: "El Liverpool me recuerda al Real Madrid de hace unos años"

22/05/2018 - 17:23

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, consideró que sería "un momento histórico" una tercer título seguido de la Liga de Campeones este sábado ante el Liverpool inglés, un equipo que le "recuerda" al conjunto madridista de "hace unos años, con goleadores arriba muy rápidos".

"Hay que respetar al Liverpool porque ha hecho méritos para estar ahí. Me recuerda al Real Madrid de hace unos años, con goleadores arriba muy rápidos, pero creo que somos mejores, aunque haya que respetar al rival, por supuesto", señaló Cristiano Ronaldo en declaraciones durante el 'Día de Medios'.

Tras levantar la 'Orejona' en 2016 y 2017, ganar una tercera consecutivo "sería un momento histórico". "Estamos ilusionados. Podemos hacer historia al lograr tres 'Champions' consecutivas, aunque no somos muy conscientes de ello", comentó.

A nivel personal, el de Madeira se ve "con confianza" de cara a disputar una final de una "competición especial" tanto para el club como para él. "Fue una temporada espectacular y me siento muy contento. En este club no te puedes relajar nunca, especialmente en esta competición. Me encanta porque me motiva mucho y quiero estar bien el sábado para ayudar al equipo y ganar", aseveró, aclaron que "no importa quién marque".

Por su parte, el galés Gareth Bale recalcó que se siente "bien y preparado para la final". "Me siento en un buen momento de forma y he marcado en las últimas semanas", afirmó el atacante, que "nunca" se imaginó "jugar tantas finales". "Llevo tres 'Champions' y con la posibilidad de ganar cuatro he superado las expectativas que tenía", confesó.

"Es un momento histórico. La temporada pasada conseguimos ganar la segunda 'Champions' consecutiva y este año queremos la tercera, pero sabemos que va a ser difícil porque tenemos un gran rival enfrente", sentenció el de Cardiff.