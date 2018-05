Casemiro deja en evidencia a Xavi Hernández tras sus críticas por su estilo

El ex blaugrana cargó contra el fútbol de Casemiro y del Real Madrid

"No ficharía por el Barça, no tengo ADN culé, soy madridista a muerte"

Casemiro celebra un gol con el Real Madrid. Imagen: Reuters

Cuando el Real Madrid venció al París Saint-Germain (PSG) en la ida de octavos de final de la Champions League, Xavi Hernández se mostró sorprendido. "No juegan, ganan", comentó entonces. Dijo no entender cómo los blancos podían sacar los partidos con tanta solvencia cuando su juego no era bueno. Cuando no dominaban los encuentros. En aquellas declaraciones dijo que no entendía que Casemiro pudiera jugar de mediocentro ante la falta de juego que adolecía. Ayer Casemiro respondió a esas declaraciones de Xavi. En una entrevista en El Larguero de la Cadena Ser, el brasileño fue directo: "Claro que no jugaría en el Barça. Yo no tengo ADN culé porque soy a muerte del Real Madrid"

Ésto fue lo más destacado de su entrevista.

¿Cómo es el Liverpool de Klopp?

"Nosotros sabemos que el Liverpool es muy agresivo. Tiene tres jugadores de ataque en un momento muy dulce, buena defensa y un mediocentro muy agresivo. Hay que respetarlo porque han hecho méritos para estar en la final"

¿Cómo se imagina la final?

"Me imagino un partido de muchas transiciones. Ellos tienen jugadores muy rápidos. Atrás y en el centro tienen jugadores muy agresivos. Veo un partido bonito, típico de final de Champions. Ellos han hecho sus méritos para estar en la final y nosotros también".

Un resultado

"Me da igual si gana el Madrid. Hay que jugar y ganar. Si tenemos el control mejor, pero sabemos que es una final de Champions y nos va a tocar sufrir, tener el balón. Habrá ratos diferentes del partido. Las finales se tienen que ganar"

¿Qué tiene el Madrid en Champions?

"No sé qué tiene este club con la Champions. Es increíble como el Madrid, la afición, los empleados viven esta competición. Este club vive de la Champions y no es casualidad que tenga 12. El Madrid es la Champions"

¿Será un fracaso de temporada si se pierde en Kiev?

"Este equipo ya está haciendo historia. No es normal llegar a tanta final de Champions. Hay que respetar que hemos llegado a la final, sabemos que es un partido y el Liverpool tiene su mérito. No es un fracaso. Y sí, en la Liga y en la Copa del Rey no lo hemos hecho bien, pero hemos hecho historia en la Champions. No sería un fracaso perder en la final de Champions al ser a un partido. Hay que respetar el trabajo de los jugadores"

¿Hay antimadridismo?

"Sí, hay antimadridismo, sin duda. El que no es del Madrid siempre va a ir en su contra porque el Madrid es el mejor club del mundo. La gente siempre va en contra. Estamos acostumbrados"

Sobre las palabras de Xavi que dijo que usted no entendía el rol de mediocentro...

"Cada uno entiende lo que quiere. Si preguntas a uno del Madrid la historia que estoy haciendo en este club. Estoy aquí cuatro años y es mi cuarta final de Champions. Cada uno puede hablar lo que quiera"

¿Ficharía por el Barcelona?

"Como ha dicho Xavi yo no entiendo el fútbol y no podría fichar por el Barça. No tengo el fútbol del Barcelona. Soy del Madrid"

¿Llegará Neymar?

"Me aburre que me pregunte por Neymar porque sabemos de la calidad y de su historia"

¿Firmaría una final España-Brasil?

"Lo firmaba ahora mismo. Aun es pronto para hablar de la final. Ahora pienso en la final de Champions que queremos ganarla y en la selección pensaré después del partido"