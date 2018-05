La Federación Española de Fútbol y Pelayo celebran 10 años en una muestra de "compañerismo y lealtad"

23/05/2018 - 14:36

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Pelayo celebraron este miércoles los diez años de relación gracias a un acuerdo donde coinciden en "valores" y donde se reflejan el "compañerismo y lealtad" como los "valores más importantes del fútbol" El presidente de la federación valoró esta relación tan duradera con Pelayo, empresa con la que "conecta en valores". "En el fútbol, uno de los valores más importantes es el compañerismo y la lealtad. Por nosotros no va a quedar y vamos a intentar seguir muchos años más si ellos quieren", comentó.

LAS ROZAS (MADRID), 23 (EUROPA PRESS)

Por su parte, José Boada, presidente de Pelayo, celebró diez años que "han sido maravillosos". "Hemos estado en todos los triunfos de la selección. "Queremos transmitir ese afán de superación, deportividad, emotividad y pasión a nuestros clientes, igual que la selección lo tiene con sus aficionados", aseveró.

Por otro lado, Rubiales analizó sus primeros días en el nuevo cargo y una de sus primeras decisiones como presidente; renovar al seleccionador nacional. "¿Hay alguien mejor que Julen Lopetegui para comandar la selección española? Si es el mejor, sólo hay un camino", confesó.

De cara al Mundial, el exfutbolista pidió "prudencia" para las aspiraciones de 'La Roja' y confió en que los 23 elegidos por el seleccionador lo "van a hacer todo lo mejor posible". Aunque antes, Luis Rubiales ya ha confirmado su presencia en la final en Kiev que disputa el Real Madrid no "por obligación, sino devoción".

"He estado en las últimas 'Orejonas' del Real Madrid y del Barcelona y siempre que he ido han ganado, así que se pierden no será por mi culpa. El presidente siempre tiene que estar al lado de los equipos españoles y yo lo seguiré haciendo", declaró Rubiales, quien fue reconocido como socio de honor de Pelayo tras los 10 años de acuerdo con la selección.

Durante el acto, al que acudieron exjugadores como Manuel Sanchís, 'Lobo' Carrasco o Carlos Marchena, se mostró una de las imágenes inéditas de la histórica final del Mundial frente a Holanda, durante el gol de Andrés Iniesta. Un plano cenital del centrocampista del Barcelona corriendo la banda y todos sus compañeros tras él. Todos, menos uno, Carlos Marchena, quien se quedó en círculo central.