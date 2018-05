Jordi Alba: "Cualquiera quiere progresar y Griezmann estaría muy bien aquí"

23/05/2018 - 14:55

El jugador del FC Barcelona Jordi Alba ha asegurado este miércoles que el jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann estaría "muy bien" en el club blaugrana, donde podría progresar como jugador y optar a más títulos, como le ha sucedido a él tras dejar en una decisión compleja el Valencia, donde era querido como el galo en el Wanda Metropolitano.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

"No sé si Griezmann querrá venir porque no he hablado con él. Pero creo que cualquier jugador quiere progresar y aquí estaría muy bien", aseguró Alba a los medios en la presentación de su campus de verano en L'Hospitalet de Llobregat.

Todo depende de un posible acuerdo de Barça y Atlético y del jugador, que deberá elegir su camino. "Yo tomé la decisión de ir al mejor club del mundo, que es el Barcelona, y volver con los míos y mi familia. Me costó muchísimo salir del Valencia, la afición me quería muchísimo y estaba muy a gusto allí. Supongo que Griezmann tendrá los mismos sentimientos", auguró.

"Es un jugador que se asocia bien, tiene gol, puede jugar en varias posiciones de arriba y sería un gran fichaje para nosotros, pero dependería de él y de los clubes", destacó sobre el internacional francés, que este verano será uno de los protagonistas del Mundial de Rusia.

Por otro lado, Alba aseguró que por su cabeza sólo pasa seguir en el Barça. "Mi intención es quedarme aquí hasta que no pueda más. Estoy muy a gusto y esta temporada ha sido buena. Con Valverde he mejorado mucho, tanto en ataque como en defensa", celebró.

"Es un entrenador al que le gusta hablar, dialogar con todo el mundo, no sólo con los que jugamos un poco más. Todo el mundo está contento con él y eso es muy difícil porque normalmente están más contentos los que juegan más. Ganar un doblete el primer año es de admirar", destacó del técnico, Ernesto Valverde.

En cuanto a la final de la Liga de Campeones del sábado, entre Real Madrid y Liverpool, no eludió, como nunca hace, sus deseos. "Quiero que gane el Liverpool por la rivalidad Barça-Madrid, pero si gana el Madrid voy a dormir igual. Mi relación con ellos (compañeros de selección del Madrid) es buena y a la vez no tengo tapujos en reconocer que quiero que el Madrid pierda todos los partidos. No hay que tomárselo a mal", relativizó.

Unos compañeros con los que espera llevar a la Roja a lo más alto en el Mundial de Rusia. "España es una de las favoritas y las sensaciones son tremendas", aseguró Alba, quien no obstante se mostró sorprendido por la no inclusión de su compañero Sergi Roberto en la lista dada por Julen Lopetegui. "Yo si me lo hubiera llevado pero el míster decide. Sergi ha crecido mucho y se lo merecía", apreció.