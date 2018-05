Sanchís cree que habrá "bastantes goles" en Kiev y Gordillo ve claro ganador al Real Madrid

23/05/2018 - 15:03

El exjugador y excapitán del Real Madrid Manolo Sanchís espera un partido "complicado, divertido y con bastantes goles" en la final de este sábado de la Liga de Campeones ante el Liverpool inglés.

LAS ROZAS (MADRID), 23 (EUROPA PRESS)

"Los dos equipos tienen una similitud en cuanto a su juego pero al mismo tiempo diferente. El Real Madrid tiene más potencial como equipo, sobre todo en las individualidades. Va a ser un partido muy complicado y va a ser divertido, va a haber bastante goles", comentó Sanchís tras acudir este miércoles a un acto de Pelayo y la RFEF.

Por su parte, otro exjugador madridista como Rafael Gordillo se mostró optimista y apostó por "2-0 para adelante" a favor del actual campeón. "He visto jugar al Liverpool y tiene un equipo bastante fuerte hacia delante, pero le vi jugar contra el City y la defensa no me gustó mucho", apuntó, admitiendo que lo ve "menos complicado" que Sanchís.

Finalmente, Julen Guerrero, exjugador del Athletic Club, también espera "un partido abierto". "El potencial ofensivo de ambos lo podemos equiparar, pero el centro del campo y defensivamente veo mucho mejor al Real Madrid", opinó.