Iniesta cierra su fichaje por el Vissel Kobe de Japón

El centrocampista español Andrés Iniesta ha cerrado su fichaje por el Vissel Kobe de Japón, informó la cadena estatal NHK, confirmando así los rumores que apuntaban a la inminente llegada a la J-League del exjugador del Barcelona.

El propio jugador de Fuentealbilla ha confirmado su viaje a Japón a través de la red social Twitter.

Está previsto que Iniesta sea oficialmente presentado el jueves en un acto que tendrá lugar en Tokio, aunque el Vissel Kobe evitó confirmar estos detalles al ser consultado.

El futbolista, quien jugó el pasado domingo su último partido con la camiseta azulgrana y recibió un homenaje por parte de su afición, se incorporaría a su nuevo club después de disputar el Mundial de Rusia con la Roja.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...????????? ?? ????



Heading to my new home, with my friend ????????? ?? ???? pic.twitter.com/xeXBw4GYfc