Alemany: "Para tener un equipo de mejor nivel es mejor vender"

23/05/2018 - 16:01

Confirma la compra de Kondogbia al Inter porque "merece la pena" y recuerda que el PSG marca "los tiempos" con Guedes

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, ha manifestado este miércoles que a su juicio y a tenor del funcionamiento del 'fair play' financiero "es mejor vender" para poder tener un mayor potencial deportivo y ha asegurado que deberán tener "paciencia" en un mercado al que entrarán con menor medida, al tiempo que ha calificado de "extraordinaria" la temporada.

"Por el 'fair play' financiero, vender te permite tener presupuesto para acometer nuevas adquisiciones y tener valor competitivo. Podríamos no vender, pero entonces no podrías fichar por tu 'fair play', que baja y te deja menos potencial para fichar. Para tener un equipo con mejor nivel deportivo es mejor vender", explicó Alemany ante los medios.

En una comparecencia de más de hora y cuarto de duración, el directivo recordó que el mercado será "lento", en año de Mundial, y que deberán armarse de "paciencia". "Todo el mundo piensa que se van a recibir grandes ofertas de los grandes clubes. El año pasado teníamos más motivos para estar nerviosos que este. Vamos a ir con calma, con un número inferior de fichajes y menos salidas", auguró.

De todos modos, hace tres semanas que trabajan "a plena máquina", estando posicionados y en pleno mercado, pensando en las posibles llegadas para julio. De momento, confirmó la contratación de Geoffrey Kondogbia, por el que pagarán la cláusula de compra al Inter de Milán tras la cesión. "En los próximos días daremos una buena noticia. Será una fuerte inversión pero merece la pena", subrayó.

Y por ello, por respetar esa cláusula, no aceptarán una rebaja en la posible contratación por parte del Inter del portugués Joao Cancelo, que tomó la dirección opuesta a Kondogbia para jugar cedido en el club 'neroazzurro'. "Conozco el interés del Inter y debe tomar una decisión; sí o no. No hay opción alguna de que el Valencia negocie ni una coma de ese acuerdo", señaló sobre la cifra de unos 37 millones de euros.

También dio una cifra en cuanto al precio de Rodrigo Moreno, convocado por España para el Mundial, en un claro aviso a posibles compradores. "Hay una cantidad, son 120 millones que es la cláusula de rescisión. Es un jugador muy importante, futbolista que lleva mucho aquí y es capitán del equipo, es feliz aquí. A partir de eso, encantado de que se quede, y si viene una gran oferta que valore su calidad y que convenza al jugador, la valoraremos nosotros", explicó.

"EL LISTÓN VA A SEGUIR SIENDO ESTAR LO MÁS ARRIBA POSIBLE"

Sobre Gonçalo Guedes, cedido por el PSG, reconoció la voluntad del Valencia de retenerle, pero será difícil. "Nos gustaría que siguiera con nosotros, sea con cesión o con compra definitiva, pero todo el mundo conoce lo difícil que está el mercado. Hablamos de un jugador importante de un club de otra dimensión, y los tiempos los marcan ellos", lamentó.

"Es jugador suyo, tiene un Mundial antes y hay que esperar. Nos interesa, nos gustaría que siguiera aquí y él ha manifestado que le gustaría continuar, ha tenido una buena temporada y progresión, pero hay un elemento que no controlamos que es el PSG, y ha cambiado de entrenador y cambia las cosas. Paciencia", aseveró Alemany.

Sí tienen más claro que quieren retener a Marcelino García Toral como técnico, con el que existe "una relación muy buena" y del que le consta que está "muy contento en el Valencia". "El club está feliz con su entrenador. Estamos condenados a entendernos mucho tiempo, tiene un año y dos meses de contrato y habrá que buscar el momento. Queremos que esté muchos años aquí pero tampoco hay prisa", matizó.

De cara a la próxima temporada, en la que jugarán de nuevo la Liga de Campeones, el director general valencianista apuntó que el listón del Valencia es "muy alto" y que, personalmente, lo empujará hacia arriba si puede. "También debemos hacer una perspectiva histórica a corto plazo, a unos cinco años, y el Valencia ha tenido una temporada extraordinaria porque veníamos de estar años fuera de Europa, de una situación complicada", rememoró.

"El listón va a seguir siendo estar lo más arriba posible, porque somos exigentes, inconformistas y ambiciosos, pero también hay que saber de dónde venimos y las dificultades que hay. Vamos a salir a por todas sabiendo dónde estamos", concluyó en este sentido.