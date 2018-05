Keylor Navas: "En el club me han dicho que están contentos con mi trabajo, y les creo"

23/05/2018 - 16:51

El portero del Real Madrid Keylor Navas ha señalado que desde el club le aseguran que están "contentos" con su "trabajo", aunque tenga la impresión de que desde los medios de comunicación españoles "no" le "valoran", además de explicar que no se sienten "favoritos" en la final de la Liga de Campeones del próximo sábado ante el Liverpool.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"En el club me han dejado muy claro que están contentos con mi trabajo, y yo les creo", señaló en una entrevista al programa 'El Transistor' de Onda Cero. "Algunas veces tengo la sensación de que los periodistas españoles no me valoran. Hemos tenido que ganar muchos títulos para que me empiecen a valorar", añadió.

En este sentido, el guardameta costarricense asegura que sólo piensa en los que le apoyan. "Cuando no me salen bien las cosas es cuando el hombre de la hoja en blanco saca el lápiz y se pone a escribir. Yo sé que hay muchos intereses, pero veo el lado de la gente que me apoya y valora mi trabajo", manifestó.

Por otra parte, Navas valoró la final de la Liga de Campeones del próximo sábado ante el Liverpool. "Nosotros no nos sentimos favoritos; somos conscientes de que nos espera un gran rival en la final. Tenemos un potencial muy grande, pero sólo llegar y poner la camiseta ahí no basta para ganar un partido", dijo. "Conforme se acerca el partido, la tensión parece que va creciendo. Todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando", explicó.

Además, reconoció que dio un consejo a Luca Zidane antes de su debut ante el Villarreal. "A Luca Zidane le mandé un mensaje antes de su debut para decirle que disfrutara", apuntó, antes de hablar del técnico madridista. "Zidane es muy transparente y sabe manejar muy bien el grupo, es muy cercano al jugador", aseveró.

En una extensa entrevista, el internacional 'tico' explicó cómo es su vida en Madrid. "Disfruto de los privilegios que me da estar en el Real Madrid. Como en el Madrid hay muy pocas cosas en el mundo, pero yo siempre trato de tener los pies en la tierra para cuando no tenga esos privilegios", señaló. "Yo voy al supermercado. Me gusta cocinar. Compro lo que necesito, pero es mi esposa quien hace los pedidos", continuó.

Navas habló también de cómo convive con la religión, que rige su vida. "Soy fiel creyente de que con enojarse y discutiendo uno no gana nada. Quien no tenga paz, que intente conseguirla. Si la gente quiere paz yo puedo intentar ayudarle a encontrarla", afirmó.

"Mi familia era creyente, pero a los 19 años me invitaron a un estudio de Biblia en Costa Rica. Era un grupo de ocho personas a los que nos enseñaron a estudiar la Biblia", prosiguió. "Cuando alguien blasfemia le pido que respete lo que a mí me gusta creer. Yo respeto a todo el mundo por igual; cada uno escoge la manera de vivir que quiere, yo escogí la mía: no me veo sin fe en la vida", expuso.

Así, aseguró que cuando va en autobús al estadio pone "música religiosa". "No veo ningún problema en hablar de religión en el vestuario; todo se basa en que los compañeros respeten tu creencia", declaró.

Por último, Navas recordó sus pensamientos antes de ganar la primera Liga de Campeones. "Antes de ganar mi primera Champions, siempre que pasaba por Cibeles en coche le decía a mi esposa 'algún día Dios nos dé la oportunidad de venir aquí a celebrar un título'", concluyó.