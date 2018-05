El sprint final de Bale para entrar en el once de Kiev

24/05/2018 - 13:44

El Real Madrid se presentará en el Olímpico de Kiev este sábado para pelear por la Liga de Campeones con alguna duda en el que puede ser su once, sobre todo por la eclosión final de Gareth Bale, que le hace albergar esperanzas de ser titular, algo que parecía complicado hace unos meses.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El de Cardiff partió en el once en las finales de 2014, marcando el 2-1 en la prórroga ante el Atlético, y en la de 2016, pero no salió de inicio en su 'casa' el año pasado ante la Juventus, después de lesionarse a poco más de un mes de la cita y recuperarse a contrarreloj para disfrutar al menos de unos minutos. Este año, ha perdido su protagonismo, pero sus últimas actuaciones le han dado un plus para sonar con fuerza en las apuestas.

Aquella lesión de Bale en el Clásico terminó por romper la afamada 'BBC' que componía junto a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema y que, tras ser prácticamente catalogada por Zinédine Zidane como 'titularísima', ahora ya no lo es tanto, sobre todo por la irregularidad del británico y del francés, que ha abierto las puertas a jugadores como Isco, Asensio y Lucas Vázquez y una mayor apuesta por el 4-4-2 en detrimento de un 4-3-3 que parecía también casi innegociable.

El técnico francés no quiso dar pista sobre el once que pondrá para buscar la tercera 'Champions' seguida y decimotercera Copa de Europa, lo contrario que Juergen Klopp que parece tenerlo todo más claro sobre el esquema para hacer daño. Sin embargo, 'Zizou' únicamente debería decidir sobre un puesto porque dos cambios sobre lo que se presupone sería una mayor sorpresa.

En el Millenium, el pasado 3 de junio, jugaron Keylor Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Benzema y Cristiano Ronaldo. Diez de esos futbolistas están muy bien posicionados para repetir en el once y quedaría, en teoría, la plaza de acompañante para el de Madeira.

Este ha sido uno de los puestos más móviles en este 2018. El delantero francés, criticado por su rendimiento y falta de gol (sólo 11 en 46 partidos), pero que suele ser el mejor socio para liberar al '7', fue el titular en la eliminatoria ante el PSG y en la ida de cuartos ante la Juventus.

A partir de ahí, ya no jugó la vuelta ante los 'bianconeri', fue suplente en Múnich y resultó clave en la vuelta de semifinales con dos tantos. Su capacidad para descolgarse y asociarse con los medios puede ser su mejor baza ante un Liverpool que presionará mucho.

Por otro lado, el de Lyon, titular también en Lisboa y Milán, en LaLiga Santander ha ido perdiendo protagonismo en los partidos en los que aparecían los más 'titulares', todo lo contrario que Bale, siempre lastrado por su físico y su falta de continuidad, acrecentada este año.

BALE TITULAR EN LA RECTA FINAL LIGUERA CON CINCO GOLES

El galés fue condenado al ostracismo en la 'Champions' y en las eliminatorias de 2018 apenas llega a los cien minutos. El extremo sólo fue titular en la vuelta ante la Juventus, donde fue cambiado al descanso, y salió desde el banquillo en la ida ante el PSG y la vuelta ante el Bayern, sin marcar un solo gol.

Pero en el torneo liguero, Zidane sí le aprovechó y le concedió muchos minutos, lo que le ha servido para ir afinando su mejor puesta a punto y ha terminado, pese a su año discreto, con un total de 16 goles ligueros y segundo máximo goleador en el torneo doméstico del equipo tras Cristiano Ronaldo (26).

Bale ha sido titular en los últimos cuatro partidos ligueros del conjunto blanco y el único que no terminó por el disputado ante el Celta. Además, encontró el camino del gol y en esos encuentros firmó cinco tantos, el último el pasado sábado ante el Villarreal en lo que pareció un ensayo de la final.

Todo esto añadido a su mejoría le hacen ser candidato serio a acompañar a Cristiano en Kiev, cuando además se especula con que no seguirá en las filas madridistas. Una buena actuación en esta final ante un rival que conoce bien y frente a un 'candidato' a sustituirle como Mohamed Salad le podría revalorizar.

Lo que sí parece más lejano es la configuración de un once con la 'BBC', que hizo acto de aparición en el Camp Nou, lo que le cerraría el paso a un Isco que ha estado a buen nivel en una temporada irregular y que salvo en París, donde fue suplente, y en la vuelta ante el Bayern, donde estaba lesionado, ha sido titular.

Otras opciones, pero que no parecen tan fuertes, serían las de Marco Asensio y Lucas Vázquez, dos futbolistas que han pasado de revulsivos a tener minutos de importancia, pero cuya presencia en lugar del malagueño o en un hueco que dejasen Benzema o Bale sería una sorpresa de Zidane.